Польская газета Wyborcza написала, что Томос стал исторической катастрофой для Путина

Я не согласен с такой слабой оценкой. Я думаю, что это катастрофа для всей России.

Путин потерял все то, что до него собирали Правители Российской империи. Он ведь и Крым не приобрел, а украл и теперь платит за это сторицей. Санкции работают.

Россияне не понимают, что санкции - это навсегда для их поколения. И их будет больше. Это как с СССР. Советы уже развалились, а санкции 1974 года сняли только в 2012 году.

И пусть Кремль кричит про Антихриста Порошенка.

Петр Порошенко

Через тысячи лет имя Порошенка останется записаным в Томосе, а фамилию Путина прочитают на откопанной архиологами части Кремлевской стены под китайским аэропортом, где будет написано - Путин Х*йло.

Про Россию же, там не будет написано ничего.

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