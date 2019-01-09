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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Томос стал катастрофой для всей России

6.1т

Польская газета Wyborcza написала, что Томос стал исторической катастрофой для Путина

Я не согласен с такой слабой оценкой. Я думаю, что это катастрофа для всей России.

Путин потерял все то, что до него собирали Правители Российской империи. Он ведь и Крым не приобрел, а украл и теперь платит за это сторицей. Санкции работают.

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Россияне не понимают, что санкции - это навсегда для их поколения. И их будет больше. Это как с СССР. Советы уже развалились, а санкции 1974 года сняли только в 2012 году.

И пусть Кремль кричит про Антихриста Порошенка.

Томос стал катастрофой для всей России

Петр Порошенко

Через тысячи лет имя Порошенка останется записаным в Томосе, а фамилию Путина прочитают на откопанной архиологами части Кремлевской стены под китайским аэропортом, где будет написано - Путин Х*йло.

Про Россию же, там не будет написано ничего.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Темы
Российско-украинский конфликтСанкции против России
Персоны
Владимир ПутинПетр Порошенко
Место
Россия
Теги
РоссияНовости РоссииТомос
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
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rercjd Micha
rercjd Micha
Допустим- да!, Томос- катастрофа ( по Гаю) для всей России! И вот сидит Иван Иванов в Новосибирске и переживает: как теперь жить, ведь Украина получила Томос! Если отбросить все политические моменты получения томоса Украиной, то по всей видимости всем абсолютно по барабану с этим томосом! Единственное, что непонятно, в чём победа свидомитов? Ну, были Московским Патриархатом в статусе Украинской Патриархии, а стали Украинской Митрополией Константинопольского Патриархата! Это мечта бандеровцев!
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ху.ло скоро займет у росиян место рядом с Горбачевым который развалил ссср.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну в принципе логично, тока мне кажется что китайцы даже про Ху*ла ничего не оставят.
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