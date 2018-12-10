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Time внес Путина в топ-10 претендентов на премию ''Человек года'': что известно

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Президент России Владимир Путин оказался в числе 10 претендентов на премию "Человек года" от американского журнала Time.

Как сообщается на сайте издания, помимо россиянина в шорт-лист также попали лидер США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Остальные 7 предендентов — американский спецпрокурор Роберт Мюллер, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, убитый в Турции саудовский журналист Джамаль Хашогги, профессор психологии Кристин Форд, режиссер "Черной пантеры" Райан Кугглер, а также активисты движения March for Our Lives (выступают за жесткий контроль над оружием) и семьи мигрантов, разделенные на американской границе.

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Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2018 года американский журнал Time впервые за пять лет не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
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de lik
de lik
Срочно Times в список миротворца, Мощного петю не включили
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Ну совсем плохая новость для хохлонищежопых. Ведь растроятся🤣😭
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
а где алкаш порошенко ?
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