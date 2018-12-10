Time внес Путина в топ-10 претендентов на премию ''Человек года'': что известно

Президент России Владимир Путин оказался в числе 10 претендентов на премию "Человек года" от американского журнала Time.

Как сообщается на сайте издания, помимо россиянина в шорт-лист также попали лидер США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Остальные 7 предендентов — американский спецпрокурор Роберт Мюллер, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, убитый в Турции саудовский журналист Джамаль Хашогги, профессор психологии Кристин Форд, режиссер "Черной пантеры" Райан Кугглер, а также активисты движения March for Our Lives (выступают за жесткий контроль над оружием) и семьи мигрантов, разделенные на американской границе.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2018 года американский журнал Time впервые за пять лет не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.

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