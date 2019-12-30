Теракт в Санкт-Петербурге: опубликовано видео задержания террористов

В сети опубликовали видео задержания россиян, которые подозреваются в подготовке терактов во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге (Россия).

Известно, что одного из мужчин в подъезде дома, а второго – на улице. В квартире одного из подозреваемых провели обыски, где были найдены ножи и патроны.

В кадры записи с обыска квартиры попали книга "Учение египетского масонства" Джона Яркера.

На видео показано, что задержанные молодые парни славянской внешности. Известно, что обыски произошли в городе Колпино, что под Петербургом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря в России задержали двоих человек, которые якобы собирались совершить теракт в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников. Задержание удалось провести, основываясь на информации, которую они получили ранее от американских спецслужб.

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