Судебно-медицинская экспертиза тел 21-летних Зинаиды Колмогоровой и Людмилы Дубининой, членов таинственно погибшей группы Игоря Дятлова, показала, что они погибли девственницами.

Об этом написал участник экспедиции на место гибели студентов Николай Андреев на сайте проекта "Родина". Он отметил, что в дневниках дятловцев есть записи о дискуссиях на тему любви и дружбы.

Автор утверждает, что между Зинаидой Колмогоровой и Юрием Дорошенко существовали особые отношения. Задолго до похода она написала подруге такое: "Лида, а с Юрой мы больше не дружим... Удивилась, наверное. Да? Все удивляются. Даже не разговариваем, не здороваемся, он уже с другой девчонкой ходит везде...".

Группа Дятлова Архивное фото

"И ведь ничто не предвещало такого печального поворота. Юрий приезжал к Зине в ее родной Каменск-Уральск, познакомился с ее родителями, дело шло к свадьбе. И вдруг: "Приехала я сюда после практики тоже все хорошо было, а потом я стала замечать, что он очень ко мне изменился... Вот так и поссорились, вернее даже не ссорились, а просто перестали замечать друг друга. Он сейчас очень изменился, очень просто...", – написал Андреев.

Как сообщает автор, кроме того, перед самым походом девушка писала такое:

"Лида, с нами идет снова Юрка... Ты представляешь, как снова разбередятся подживающие раны... Лидуська, как тяжело мне будет в походе, ты ведь понимаешь это, правда? Ведь люблю я его, Лида! И снова вместе, но не вместе. Буду крепиться, Лида!"

Андреев предположил, что Зина могла пойти в поход, чтобы наладить отношения с парнем. Вместе с тем, по его словам, фотография Зины была обнаружена в бумажнике Игоря Дятлова.

"Испытывал чувства к ней и таил от всех? Ни в одном воспоминании нет и намека на то, что между ними был даже мимолетный студенческий роман. Только фраза в дневнике Колмогоровой: "Игорь хамит". Дятлов, конечно, знал, что у Зины и Дорошенко было общее прошлое. Возможно, в походе они решили возобновить отношения. Это не могло не вызвать жесткую реакцию Игоря: он стал хамить Зине. Дорошенко мог вступиться...", – написал Андреев.

Как писал OBOZREVATEL ранее, одна из членов погибшей группы Игоря Дятлова Людмила Дубинина замерзла насмерть, стоя на коленях. В такой позе ее откопала поисковая группа.

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