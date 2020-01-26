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26 января • обновлено в 11:47
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После победы Зеленского Сурков ушел с Донбасса: выяснились детали

1.4т
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Бурная деятельность Владислава Суркова, который покинул пост помощника главы России Владимира Путина, по дестабилизации ситуации в Украине остановилась после победы на президентских выборах Владимира Зеленского.

Об этом со ссылкой на приближенный к чиновнику источник пишет "Медуза".

"С января 2018-го по настоящее время работа по направлению почти не велась. А после победы Зеленского вообще все остановилось", – рассказал собеседник, работавший с Сурковым.

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Сурков ушел с Донбасса из-за Зеленского: детали

По его словам, помощник президента и его команда по сути прекратили "работать с лидерами общественного мнения и элитами в Украине, формировать идеологию, заниматься проектами федерализации и дестабилизации Украины, защиты русского языка, церковными вопросами".

"Все это было фактически в орбите его управления по приграничному сотрудничеству. Но все инициативы по направлению в последние годы исходили только от Медведчука (Виктора, кума Путина. – Ред.), МИД, Козака (Дмитрия, заместителя руководителя Администрации президента РФ. – Ред.) и других игроков", – добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России вспомнили, что Сурков, который недавно покинул государственную службу, когда-то пришел к власти именно благодаря событиям в Украине – как борец с "оранжевой угрозой" в 2004 году.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Зеленский Владимир Путин Владислав Сурков
Место
Россия
Тег
Новости России
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