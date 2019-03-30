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"Стянули дополнительные силы": в России произошло масштабное ЧП. Фото и видео с места событий

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В российском Краснодаре вспыхнул крупный пожар на территории мебельного центра.

В частности, горел ангар площадью 700 квадратных метров на Ростовском шоссе. Пожару был присвоен повышенный, четвертый, ранг сложности, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на местное управление МЧС. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет", — сказано в заявлении.

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"Стянули дополнительные силы": в России произошло масштабное ЧП. Фото и видео с места событий

Скриншот с видео

Для тушения пожара были стянуты дополнительные силы.

"Стянули дополнительные силы": в России произошло масштабное ЧП. Фото и видео с места событий

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером в среду, 27 марта, в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов.ЧП произошло на газовой подстанции по улице Киевской.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияКраснодар
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