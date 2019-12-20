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20 декабря • обновлено в 18:15
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Стрельба под зданием ФСБ: появились новые данные по жертвам

1.2т
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В результате стрельбы под зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке (Москва) умер второй силовик.

Как сообщил Следственный комитет РФ, 19 декабря он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, однако вскоре скончался.

Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

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Выяснилось, что нападение совершил 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров. СК отметил, что "действия нападавшего были пресечены в результате спецоперации".

Стрельба под ФСБ

Стрельба под ФСБ

Комсомольская правда

Как писал OBOZREVATEL, ранее появились подробности о нападавшем россиянине. Он увлекался стрельбой, работал в охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад.

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Тема
Стрельба в ФСБ
Место
Россия Москва
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