Стрельба под зданием ФСБ: появились новые данные по жертвам

В результате стрельбы под зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке (Москва) умер второй силовик.
Как сообщил Следственный комитет РФ, 19 декабря он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, однако вскоре скончался.
Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.
Выяснилось, что нападение совершил 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров. СК отметил, что "действия нападавшего были пресечены в результате спецоперации".
Стрельба под ФСБ
Комсомольская правда
Как писал OBOZREVATEL, ранее появились подробности о нападавшем россиянине. Он увлекался стрельбой, работал в охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад.
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