Сторонники "Л\ДНР", музыканты и спортсмены: стало известно, кто перепишет конституцию РФ

На сайте Кремля появилось распоряжение о создании рабочей группы по внесению правок в конституцию России.
Всего в нее вошло 75 человек. Распоряжением предлагается включить в рабочую группу политиков, общественных деятелей и учёных. Также там могут появится спортсмены и музыканты.
Среди них, в частности, сторонник "Л/ДНР" и аннексии Крыма, писатель Захар Прилепин, режиссёр Карен Шахназаров, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, художественный руководитель театра "Et Cetera" Александр Калягин и другие.
Стало известно, кто будет переписывать конституцию России
Возглавят группу главы комитетов по конституционному законодательству Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также академик РАН Талия Хабриева.
Напомним, что в ежегодном послании президента России, которое состоялось 15 января, Путин предложил внести правки в Конституцию страны. В частности, он предложил:
закрепить приоритет конституции РФ над международными договорами.
Требовать от кандидатов в президенты постоянно проживать в РФ не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Убрать слово "подряд" из статьи, которая запрещает избираться президентом более двух сроков подряд.
Обновить Государственный совет и расширить его полномочия.
Назначение президентом силовиков и региональных прокуроров будет происходить после консультаций с Советом Федерации.
У Совфеда будет возможность инициировать отстранение от должностей членов Конституционного и Верховного судов.
Предоставление нелегитимной Госдуме полномочий по назначению главы правительства и всего состава Кабмина.
Отметим, что в этих инициативах украинские политики и журналисты увидели признаки начала "перестройки" власти в России с целью ее узурпации Путиным после 2024 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На ежегодном послании Путин снова похвастался мощью новейшего ракетного оружия, которое якобы имеет его страна.
Во время обращения он удивил граждан РФ своим согласием с утверждением, что президент страны не должен занимать этот пост более двух сроков подряд. Вместе с тем, он отметил, что не считает это требование принципиальным.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию ушел в отставку вместе со всем Кабинетом министров.
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