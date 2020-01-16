Сторонники "Л\ДНР", музыканты и спортсмены: стало известно, кто перепишет конституцию РФ

На сайте Кремля появилось распоряжение о создании рабочей группы по внесению правок в конституцию России.

Всего в нее вошло 75 человек. Распоряжением предлагается включить в рабочую группу политиков, общественных деятелей и учёных. Также там могут появится спортсмены и музыканты.

Среди них, в частности, сторонник "Л/ДНР" и аннексии Крыма, писатель Захар Прилепин, режиссёр Карен Шахназаров, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, художественный руководитель театра "Et Cetera" Александр Калягин и другие.

Стало известно, кто будет переписывать конституцию России

Возглавят группу главы комитетов по конституционному законодательству Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также академик РАН Талия Хабриева.

Напомним, что в ежегодном послании президента России, которое состоялось 15 января, Путин предложил внести правки в Конституцию страны. В частности, он предложил:

закрепить приоритет конституции РФ над международными договорами.

Требовать от кандидатов в президенты постоянно проживать в РФ не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

Убрать слово "подряд" из статьи, которая запрещает избираться президентом более двух сроков подряд.

Обновить Государственный совет и расширить его полномочия.

Назначение президентом силовиков и региональных прокуроров будет происходить после консультаций с Советом Федерации.

У Совфеда будет возможность инициировать отстранение от должностей членов Конституционного и Верховного судов.

Предоставление нелегитимной Госдуме полномочий по назначению главы правительства и всего состава Кабмина.

Отметим, что в этих инициативах украинские политики и журналисты увидели признаки начала "перестройки" власти в России с целью ее узурпации Путиным после 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На ежегодном послании Путин снова похвастался мощью новейшего ракетного оружия, которое якобы имеет его страна.

Во время обращения он удивил граждан РФ своим согласием с утверждением, что президент страны не должен занимать этот пост более двух сроков подряд. Вместе с тем, он отметил, что не считает это требование принципиальным.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию ушел в отставку вместе со всем Кабинетом министров.

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