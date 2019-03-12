"США нам не соперник": в России предупредили о применении ядерного оружия

Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы существованию страны.

Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что при этом РФ не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов, передает ТАСС.

"Мы не будем использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональный вооруженный конфликт. Я призываю вас прочитать имеющиеся в свободном доступе официальные документы, опубликованные властями Российской Федерации", – сообщил он.

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Антонов добавил, что Штаты не представляют для них угрозы.

"США не являются нашими соперниками. Как я уже говорил множество раз сегодня, мы рассматриваем США в качестве партнера, а уже вам решать, кем мы являемся для вас", – подчеркнул посол.

Он также отрицал возможность того, что Россия может первой нанести ядерный удар.

"На эту тему существует слишком много сфабрикованных новостей. Не существует никакой концепции нанесения ядерного удара первыми. В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие - если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны", – объяснил Антонов.

Ядерно оружие в России

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия развернула ракеты и пусковые установки "Искандер" с радиусом действия до 500 км на расстоянии примерно 430 км от границы Украины.

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