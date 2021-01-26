Создатель "Новичка" выпустит лекарство от COVID-19: в сети ответили шутками

Один из создателей нервно-паралитической системы "Новичок", которой отравили российского оппозиционера Алексея Навального, анонсировал выпуск лекарства от коронавируса "Иммофон".

Агентству РИА Новости Леонид Ринк заявил, что его противовирусное и иммуномодулирующее средство способно бороться с рядом вирусных заболеваний. В социальной сети высмеяли идею химика (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Оно великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", – заявил Ринк.

Под новостью о новом противовирусном препарате в Twitter пользователи оставили десятки забавных комментариев:

"Это вам, россияне, за 80млн просмотров фильма про дворец в Геленджике. Получите!",

"Достаточно одной таблэтки",

"Ковичок? Брызгать в трусы? Та ни! Трусы с пропиткой",

"Новичок них*ра не травит, значит и лекарство поди вместо лечения убивать будет",

"Травить, так травить в мировом масштабе!",

"С отравлением не получилось, может этот раствор лечить будет!",

"Ковидчок на подходе",

"Тогда точно все начнут выздоравливать как мухи...", – шутят в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Алексей Навальный опубликовал расследование относительно "дворца Путина". В частности о том, где проживает и как финансирует свое поместье глава РФ.