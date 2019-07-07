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Слава Рабинович
Слава Рабинович
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Венедиктов вылетел бы с любой радиостанции с волчьим билетом

2.2т

Хочу ещё кое-что написать про Алексея Венедиктова лично и в частности, и про "Эхо Москвы", в целом. Это важно. И это – в дополнение к моему недавнему посту.

Алексей Венедиктов – патентованный хам, и хамство его совершенно отвратительно. Он купается в своём публичном хамстве, и (до поры до времени) упивается безнаказанностью.

Радиостанция "Эхо Москвы" – по сути, единственный "глоток свежего воздуха" для многих приличных людей, живущих в фашистской России, с путинской ОПГ во главе, в качестве хунты, незаконно узурпировавшей власть. Да, на "Эхе" (ещё пока что) выступают и Шендерович, и Глуховский, и Ерофеев, и ещё ряд порядочных людей, общее число которых – никак не больше дюжины. Естественно, что "Эхо", чтобы жить дальше, должно давать слово и Маркову, и Косачеву, и Ремчукову, и Хазину, и кое-кому похлеще. Но сама по себе единственная псевдо-"либеральная" площадка для Шендеровича и Ко., единственный "глоток свежего воздуха" для многих слушателей – это искусственно созданный дефицит.

Поскольку кроме "Эха" ничего нет, то "Эхо" может творить, что хочет. Оно может продолжать трудоустраивать реальных имбецилов из более-менее постоянного состава ведущих программы "A-Team", оно превращает еженедельную программу Ганапольского в галимый дешёвый балаган его со-ведущих, оно позволяет главному редактору узурпировать власть на радиостанции посредством "выборов", фейковость которых может разве что сравниться только с "выборами" Путина. Оно позволяет этому главреду хамить, хамить и хамить радиослушателям в прямом эфире, из месяца в месяц, изо дня в день.

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И всё потому, что создан искусственный дефицит нормальных СМИ, и, кроме "Эха", "какбе" ничего нет.

Теперь представьте себе аналогичную ситуацию в США, Канаде, Западной Европе, Австралии, Новой Зеландии или Японии. Есть радиостанция с многомиллионной аудиторией. Её главред, в прямом эфире, называет радиослушателей – в ответ на комментарии и вопросы через СМСки и другие средства связи – идиотами. И говорит им: "Аптека за углом". Постоянно. Под хихиканье местной ольги бычковой или улюлюканье местного сергея бунтмана.

Что будет в конкурентной среде в названных выше странах? Нет, ваша догадка о последовательности, изложенной ниже, не правильна. Вы подумали: "слушатели объявят радиостанции бойкот, упадут рейтинги, после чего уйдут рекламодатели, и радиостанция разорится". А на самом деле, и слушатели, и рекламодатели уйдут одновременно.

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Потому что и у тех, и у тех, есть человеческое достоинство, категорическое неприятие грубых нарушений норм цивилизованного мира и моментальное понимание причинно-следственных связей. Рекламодателям не надо ждать реакции радиослушателей и следить за рейтингом радиостанции. Они будут точно знать заранее, что произойдёт. Более того, частные компании, размещающие рекламу, будут заботиться, прежде всего, о своей репутации, и о репутации своих товаров и услуг, рекламировать которые на разных помоечных радиоволнах они просто не могут себе позволить. Тем более, что радиоволн – море, и они конкурируют между собой. Как за качество контента, так и за слушателей, так и за рекламу.

Вот так работает нормальный мир. А не путинский, перевёрнутый.

Венедиктов, вы – патентованный дешёвый тупой хам, и на Западе вы бы вылетели с любой радиостанции, с волчьим билетом во всей индустрии. Венедиктов, поэтому вам выгоден фашистский режим путинской ОПГ. Вот и вся история.

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Персона
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Тег
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Источник
Источник:Facebook Славы Рабиновича

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