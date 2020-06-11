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11 июня • обновлено в 08:14
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Скандальный Панин заступился за Ефремова после смертельного ДТП

2.8т
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Скандальный российский актер Алексей Панин вступился за Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.

В эфире "НСН" он прокомментировал аварию и призвал не сажать артиста в тюрьму, передает "Рамблер".

"Все приносят соболезнования погибшему человеку. Но Михаил Ефремов – великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко", – заявил актер.

Алексей Панин вступился за Михаила Ефремова

Алексей Панин вступился за Михаила Ефремова

При этом он раскритиковал российского политика и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который призывал заключить Ефремова под стражу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Михаил Ефремов пытался покончить с собой после ДТП и домашнего ареста.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Михаил Ефремов Алексей Панин
Место
Россия Москва
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