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"Вонять будет долго": российский музыкант рассказал, как и когда изменится власть в России

2.2т Читать материал на украинском

Россияне будут терпеть, протестовать, ходить на митинги, писать возмущенные посты в интернете, но у них нет энергии и азарта, чтобы скинуть власть президента Владимира Путина.

Поэтому не стоит рассчитывать на революции и подобие майданов в России, да и у самого Кремля еще достаточно внутренних резервов для поддержания своей силы, сказал в интервью OBOZREVATEL российский музыкальный критик Артемий Троицкий.

"Высокие цены на нефть не дают умереть экономике, а силовики, которых подкармливает Путин – помогут ему удержаться при власти. Полностью деморализованное российское общество на протесты не выйдет. У них нет сил. Оно будет терпеть дальше. Как все изменится? Власть просто сгниет заживо. Будет вонять долго и очень неприятно", – считает он.

Протесты в России

Протесты в России

Delfi

По мнению Троицкого, до того времени Путин не покинет свое кресло и не стоит ожидать его ухода до следующих президентских выборов 2024-го года. Существует множество механизмов его дальнейшего управления.

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"Это изменения в Конституции, введение каких-то новых постов, союзное государство с Лукашенко. В физическом плане он в полном порядке. Может быть какая-то рокировочка, но не такая, как была с Медведевым, а более похожая на то, что сделал в Казахстане Назарбаев", – допустил музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист разнес россиян за скандал с Путиным.

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Персоны
Владимир Путин Артемий Троицкий
Место
Россия
Теги
Новости России протест
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Устроили майдан, сидят в жопе) последнее место в Европе, и нас туда же?)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Почему-то некоторые люди хотят, что бы Россия превратилась в Украину. Я не знаю зачем им это, но могу сказать, что этого больше не будет НИКОГДА!!! С нас достаточно опыта 90-х. Да и глядя на Украину, получаешь достаточно мощную прививку от желания устраивать государственные перевороты.
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CARGO 100
CARGO 100
Повторяетесь. Троицкий уже вонял с этим интервью - статьёй неделю назад ...
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