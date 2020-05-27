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27 мая • обновлено в 13:08
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Михаил Крутихин
Михаил Крутихин
Партнер консалтинговой компании RusEnergy Все статьи автора

"Северный поток-2" и "Газпром" оказались под угрозой новых американских санкций

1.9т

Есть два заявления, на основе которых появляется информация о новых санкциях США в отношении газопровода Северный поток-2. Много шума было вокруг заявления сенатора-республиканца от штата Техас Тэда Круза, хотя ничего нового он не сказал, а лишь повторил то, что написано в американском законе. Если какое-то судно начнет какие-то трубоукладочные работы на этом проекте, то его владельцы подлежат санкциям.

Они очень суровые: запрет руководителям такой кампании на посещение США и блокирование всех финансовых и не финансовых активов на их территории, включая те, которые формально принадлежат американским гражданам. Если Газпром решится что-то строить, ему будут грозит такие санкции. Ровно это и сказал сенатор Круз, и обратил внимание, что в законе написано "президент США должен принять меры", а "не может". Это его обязывающая функция.

Второе. Посол США в Германии Ричард Гринео, который уходит из этого поста, и вероятно будет главой американской Нацразведки, объявил, что, якобы в отношении Северного потока-2 могут быть введены и другие санкции. Мол, и республиканцы и демократы в Конгрессе согласны на принять такой закон довольно быстро. Но что это за новые санкции – он не уточнил.

Публика начала подозревать, что это могут быть санкции против компаний, работающих с Газпромом, и даже против покупателей российского газа. Но тут есть очень серьезные сомнения. И пока не будет подтверждений конкретным законопроектом в Конгрессе, Сенате или Палате представителей, к таким словам надо относиться как к риторике, а не как к конкретному предложению.

Есть еще одно подозрение, что новые санкции могут и не состоятся. В 2018 году американские законодатели выдвигали законопроекты о санкциях в отношении Северного потока-2. В Вашингтоне есть такая служба, которая оценивает их шансы на прохождение. У знаменитого законопроекта 1441, который должен был наложить санкции на Северный поток-2, шансы на прохождения были всего 2%. Всем законодателям на эту тему было наплевать. Его удалось протащить в качестве раздела к обязательно проходившему законопроекту по военному бюджету США. Вот тогда он и прошел.

Поэтому представить себе, что какой-то новый законопроект, да и еще и в разгар избирательного года, президентских выборов, будет иметь шансы на прохождение через обе палаты американского Конгресса, а потом еще попасть на подпись к президенту, очень и очень трудно. Давайте относится к заявлениям Гринео, как к политическим высказываниям, не имеющим под собой никакой практической основы.

Касательно запуска Северного потока. Сейчас нужно дооборудовать судно Академик Черский (краново-монтажное трубоукладочное судно. – ред), потом получить разрешение на его работу от датских регуляторов. Третье – вначале июня там работать невозможно потому что как раз в этой акватории идет нерест рыбы. Работа может возобновиться где-то в конце лета, и то теоретически. До того времени может еще много чего произойти. Например, могут ввести санкции против самого Газпрома, как владельца Академика Черского, к чему обязывает американскую администрацию американский же закон.

В целом, если посчитать затраты на строительство самого газопровода, то они не окупаемы. Только один газовый коридор к берегу Балтики от Ямала стоит Газпрому больше, чем 100 млрд долл.

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Михаил Крутихин Михаил Крутихин
Темы
Санкции против России Северный поток-2
Место
Россия
Теги
Новости России Газпром
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