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Сергей Талк
Сергей Талк
УченыйВсе статьи автора

Грабеж наивных баранов в России набирает обороты

3.4т

Пока вы думаете, как провести тёплые выходные, правительство думает, какую гадость вам ещё устроить.

Знаете ли вы, что оно планирует сделать государственный Пенсионный фонд Российской Федерации фирмой, публичной компанией?

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Поставление об этом готовит Т. Голикова. Согласно ему, пенсию будет платить не государственный фонд, а компания, к которой государство не имеет отношения. Не будет платить - значит не будет, а если и обанкротится - так тоже без претензий, с компаниями это бывает.

Совершенно очевидно, что пенсионный грабёж наивных баранов не закончился, а наоборот набирает обороты. Вопрос в том, как долго бараны будут ещё терпеть.

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Автор
Сергей ТалкСергей Талк
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Сергея Талка
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Вчёный,с чужой аватаркой,знатный баран...только ты стадо попутал,это к скакуасом.Какой нетленкой и изобретениями знаменит типа Талк,даже фейс не твой,клоун!
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Вакула Кузнец, А ты кто? мальчик или девочка? мишень для тира,дырка от бублика,пустое место...бздишь? правильно.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Дегтяренко Светлана, а на твоей аватарке- ты?
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Ученый должен изобретать, что изобрел престарелый маразматик Талк?
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2 из 5 ответов | показать все
Shlagov Poster
Shlagov Poster
Nosenko Vasiliy, Как что изобрел великий Талк? Он виртуозно изобретает фейки. Он даже ученую степень за это получил.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Nosenko Vasiliy, правильный подход московитов, описанный еще во времена совка Жванецким - если нечего возразить, потребуй паспорт и покопайся в биографии оппонента. После чего постарайся оскорбить! Да и о чем можно спорить с лысым интеллигентом в очках и шляпе!!!
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Терпилы всея расеи- обьединяйтесь. В баранье стадо. Пастухи уже ждут.
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2 из 6 ответов | показать все
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Gordon Yury, проверено неоднократно. Хреновые в " ольгино" препады.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Вакула Кузнец, Китай готов использовать редкоземельные металлы для нанесения ответного удара в рамках торговой войны с США, сообщили в газете Коммунистической партии страны. «Мы советуем США не недооценивать способность китайской стороны защищать свои права на развитие и интересы. Не говорите, что мы вас не предупреждали!» - говорится в газете. Запрет экспорта редкоземельных металлов «является мощным оружием в случае использования в китайско-американской торговой войне», говорится в статье. «Тем не менее Китай будет использовать его в основном для обороны». США уже давно отметили свою зависимость от редкоземельных металлов и активно ведут борьбу по её снижению. Тем не менее, по состоянию на 2017 год, 20 из 23 важнейших полезных ископаемых, на которые опирается страна, поступали из Китая. Сегодня позиция США в этом вопросе по-прежнему остается уязвимой.
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