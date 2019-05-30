Пока вы думаете, как провести тёплые выходные, правительство думает, какую гадость вам ещё устроить.

Знаете ли вы, что оно планирует сделать государственный Пенсионный фонд Российской Федерации фирмой, публичной компанией?

Поставление об этом готовит Т. Голикова. Согласно ему, пенсию будет платить не государственный фонд, а компания, к которой государство не имеет отношения. Не будет платить - значит не будет, а если и обанкротится - так тоже без претензий, с компаниями это бывает.

Совершенно очевидно, что пенсионный грабёж наивных баранов не закончился, а наоборот набирает обороты. Вопрос в том, как долго бараны будут ещё терпеть.

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