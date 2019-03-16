Вывернут карманы. Как США отберут деньги Путина и Кадырова

Палата Представителей приняла закон, который поручит американским спецслужбам проверить активы президента России Владимира Путина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Из-за агрессивной политики Штаты планируют ударить по самому больному месту руководства РФ — миллиардным активам, спрятанным в офшорах по всему миру.

Чем владеет “элита” России и как санкции могут подорвать состояние ее представителей — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Штаты всерьез взялись за проверку оффшорных денег президента России Владимира Путина и лидера Чечни Рамзана Кадырова;

По данным СМИ, президент РФ владеет миллиардами долларов через подставные фирмы. Рамзан Кадыров же в последнее время установил тесные связи с руководствам стран Персидского залива. С ними его связывают как бизнес, так и роль посредника Кремля;

Результаты расследования американских спецслужб прямо зависят и от намерений США, и от прямой заинтересованности Саудовской Аравии — одного из лидеров Ближнего Востока.

Что решили в США

Из-за агрессивной политики Владимира Путина Палата Представителей приняла закон “О транспарентности” где обязала спецслужбы полностью проверить финансовые активы Владимира Путина за пределами России. На это им дается 180 дней. Параллельно такое распоряжение было отдана и по Рамзану Кадырову.

Такой шаг американский истеблишмент связал с убийством российского оппозиционера Бориса Немцова в 2015 году. Напомним, что за исполнение и организацию убийства наказание понесли 5 чеченцев. Им дали длительные тюремные сроки — от 11 до 20 лет. Правда, заказчик убийства так и не был найден.

Владимир Путин

При этом неофициально известно, что этим человеком мог быть именно лидер Чечни. Косвенно на это и намекают в Вашингтоне, требуя полностью изучить как возможную причастность руководства РФ к преступлению, так и проверить его финансовые активы за пределами страны.

Сколько денег Путин и Кадыров хранят за границей

Владимир Путин — один из богатейших людей планеты. По крайней мере к такому выводу пришли журналисты ВВС. Они уверены, что лидеру РФ в оффшорах и через подставные компании принадлежат миллиарды долларов, имущество, а также акции крупных нефтяных компаний.

По самым скромным подсчетам, речь может идти как минимум о 40 миллиардах долларов. Есть вероятность, что при грамотном расследовании на эти активы можно выйти.

Правда, как считает экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко, у Путина так много денег, что он даже не почувствует санкции со стороны спецслужб США. Он уверен, что лидер Кремля сохраняет свои деньги не в одной валюте, не в одном месте или не в одном виде драгоценностей.

Отдельного внимания заслуживает и Рамзан Кадыров. Одним из основных его заработков является российский бюджет, а также тесные связи с руководством РФ. О богатствах лидера Чечни знают все, хотя регион является дотационным. Достаточно лишь посмотреть хоромы, в которых обитает Кадыров, а также тех звезд мирового уровня, которые приезжают в Грозный на гастроли.

В законе Палаты представителей есть также интересный пункт. В документе прописано американским спецслужбам проверить все финансовые активы Кадырова, а также изучить все его возможные офшоры, в частности в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Король Саудовской Аравии и Рамзан Кадыров

Дело в том, что за последние годы он установил тесные отношения с правящим домом королевства, в частности с королем Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Как пишет "Открытые медиа", благодаря посредничеству Кадырова король совершил официальный государственный визит в Москву в октябре 2017 года. Именно лидер Чечни и стал основным переговорщиком между Кремлем и странами Персидского залива.

“Без Кадырова, установившего за последние год тесные связи с правящим домом королевства, этот визит было бы организовать сложнее, рассказал источник, близкий к администрации президента, что также подтвердили два федеральных чиновника. Не исключено, что за свои дипломатические усилия Кадыров будет так или иначе вознагражден, говорит еще один чиновник, близкий к администрации”, — отмечает издание.

Чечня является дотационным регионом. Бюджет России не резиновый, а аппетиты команды Кадырова растут. Именно поэтому инвестировать в регион активно привлекают Ближневосточных миллиардеров.

Как пишет ВВС, саудовские шейхи готовы дать миллиарды на новые проекты: строительство небоскреба “Ахмат-Тауэра”, гостиничный комплекс Canvas, Международный университет в Грозном, торговый центр “Грозный Молл” и другие.

Проект "Ахмат-Тауэра" Пикабу

При этом чаще всего высокопоставленные чеченцы встречаются с представителями Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. С недавних пор в сфере их интересов оказалась еще и Ливия.

Там Кадыров чувствует себя почти как “свой”. Во-первых, на фоне конфликта в стране, а также усиления террористов — именно кадыровские силовики и выполняют “черную” работу по устранению противников. Во-вторых, Кадыров является посредником при решении политических вопросов.

Чем опасны американские санкции

По мнению российской оппозиционерки Ольги Куронсовой, все зависит от решительности Соединенных Штатов, а также желания Саудовской Аравии.

“Тут все достаточно сложно, ведь это совсем другая страна и они будут принимать решение о силе финансовых санкций. В любом случае та же Саудовская Аравия оценит — на сколько им выгодна дружба с Рамзаном, как он может отстаивать интересы и влиять на процессы. Вот с такой позиции они и будут принимать непосредственное решение”, — пояснила OBOZREVATEL Курносова.

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При этом Персидский регион остается одним из ключевых для России и Штатов. США имеют тесные отношения с Турцией, Саудовской Аравией и Израилем. Во многом эта дружба помогает сдерживать Иран, а также при необходимости проводить точечные операции в Сирии, Афганистане и Ираке. Россия же наоборот всячески поддерживает Иран и пытается перехватить инициативу в дружбе с Анкарой и Эр-Риядом. Частично это им удается.

Еще один важный пункт в этом треугольнике — нефть. Аравия является одним из ключевых игроков на мировом рынке, что придает стране дополнительную ценность в регионе и в мире в целом.

По мнению российского экономиста Дмитрия Некрасова, американские спецслужбы и так следят за финансами первых лиц РФ, поэтому в этом ничего нового нет. Единственное, что теперь может всплыть какая-то информация, которую ранее официальные лица Вашингтона объявить не могли.

"По поводу миллиардных счетов Путина на Западе, я думаю, что это в значительной степени миф. Понято, что есть какие-то деньги, которые используются для операций за рубежом, но воспринимать их как чисто "деньги Путина", было бы довольно странно. Это альтернативный бюджет, в России есть понятие так называемого "бассейна", куда часто крупные компании заставляют, что называется, скидываться. Из него решают самые разные задачи, от поддержки прокремлевских политических сил — до строительства фонтанов или доплат чиновникам в конвертах, которые не предусмотрены базовым бюджетом. Очевидно, что те самые "ЛНР" и "ДНР" содержаться из того же "бассейна", как и операции по каким-то действиям в США и другое", — пишет в блоге на OBOZREVATEL Некрасов.

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