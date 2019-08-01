Самые одиозны личности: стало известно, кому россияне доверяют больше всех

Владимир Соловьев и Андрей Малахов, российские журналисты федеральных каналов и ведущие телевизионных ток-шоу, пользуются у россиян наибольшим доверием.

Такие данные приводит исследовательская организация "Левада-центр" в своем соцопросе. В первую пятерку кроме Соловьева и Малахова также вошли Андрей Норкин, Владимир Познер и Ольга Скабеева, передает РБК.

Общероссийский опрос провели в марте 2019 года среди городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионах. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Их попросили назвать пятерых российских журналистов, публицистов, обозревателей, ведущих общественно-политические ток-шоу, выступающих на радио, телевидении, в прессе и интернете, за работой которых они стараются следить.

Рейтинг "Левады-центр"

"Если рейтинг не будет возглавлять Соловьев, его возглавит журналист из страны НАТО. Oh, wait…", – проиронизировали данные соцопроса авторы телеграм-канала "Усы Пескова".

"Судя по опросам, спрашивали только бабушек и адептов Кремля", – добавили в "FTP".

Политологи и социологи объясняют такой выбор тем, что россияне называли ведущих, шоу и программы которых смотрят только по федеральным каналам.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Скабеева нагло высказалась о русском языке в Украине, предложив сделать его государственным.

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