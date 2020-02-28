С российским самолетом случилось ЧП в небе: он экстренно изменил курс

Пассажирский самолет Boeing 777, который вылетел из Международного аэропорта Шереметьево (Россия), начал экстренно возвращаться в Москву. Причиной стала трещина на лобовом стекле.

Об этом написали на Telegram-канале KP.RU, ссылаясь на источники ТАСС. Самолет направлялся в Бангкок (Таиланд).

Также РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что на бору – более 100 человек. По разным данным, судно примет Международный аэропорт Внуково или же Шереметьево.

С российским самолетом случилось ЧП в небе. Иллюстрация

Карта движения самолета KP.RU

Сообщение в сети Скриншот

Сообщение в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Республике Коми (Россия) 9 февраля совершил жесткую посадку самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы в Усинск. У авиалайнера возникли проблемы с шасси, и он буквально "брюхом" прокатился взлетно-посадочной полосой.

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