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28 февраля • обновлено в 10:00
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С российским самолетом случилось ЧП в небе: он экстренно изменил курс

3.6т
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Пассажирский самолет Boeing 777, который вылетел из Международного аэропорта Шереметьево (Россия), начал экстренно возвращаться в Москву. Причиной стала трещина на лобовом стекле.

Об этом написали на Telegram-канале KP.RU, ссылаясь на источники ТАСС. Самолет направлялся в Бангкок (Таиланд).

Также РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что на бору – более 100 человек. По разным данным, судно примет Международный аэропорт Внуково или же Шереметьево.

С российским самолетом случилось ЧП в небе. Иллюстрация

С российским самолетом случилось ЧП в небе. Иллюстрация

Карта движения самолета

Карта движения самолета

KP.RU

Сообщение в сети

Сообщение в сети

Скриншот

Сообщение в сети

Сообщение в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Республике Коми (Россия) 9 февраля совершил жесткую посадку самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы в Усинск. У авиалайнера возникли проблемы с шасси, и он буквально "брюхом" прокатился взлетно-посадочной полосой.

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Автор
Яра Дорош
Место
Россия Москва
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-вот где беда,так беда
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