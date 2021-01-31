В ночь с 28 на 29 января в телевизоре, на многочисленных прокремлевских YouTube и Telegram каналах царила праздничная атмосфера. "Шутки кончились!", "законы наконец заработали!", "придут ко всем!", "все "внутренние террористы" получат уголовные сроки!". Одним словом, "работайте, братья!". Автор этой фразы на радостях поехала в оккупированные украинские земли, где оккупанты учинили форум "Русский Донбасс" и решила еще больше прославиться, предложив Путину присоединить Донбасс к России. "Россия, матушка, забери Донбасс домой!" – юродствовала Маргарита Симоньян, пребывая в эйфории от того тотального бесчинства, которое Кремль творил в отношении участников акции протеста 23 января.

Шутки про совпадение календарей 2021 и 1937 оказались шутками лишь частично. Число задержанных участников акции по данным ОВД-Инфо выросло до 4002 человек, в их числе журналисты, имеющие пресс-карты и редакционные задания по освещению акции. В Москве задержано 1546 человек, в Санкт-Петербурге – 572, в Казани – 171. В Москве число задержанный превысило "емкость" спецприемников поэтому часть задержанных ночевали в отделах полиции, а часть в автозаках, без еды и возможности выйти в туалет.

Призыв "работайте, братья!", адресованный 23 января к карателям в шлемах и с дубинками, теперь обращен к погромщикам в судейских мантиях. И им, действительно, предстоит большая и весьма специфическая работа. Против руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова СКР возбудил уголовное дело по статье 151.2 УК РФ (склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий). Ведомство Бастрыкина утверждает, что у него есть видеозаписи, на которых Волков призывал детей участвовать в акциях протеста. Волков уже пообещал выдать денежную премию каждому, кто такую запись обнаружит.

Брат Алексея Навального Олег, юрист ФБК Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и другие сторонники Навального проходят по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Все они задержаны минувшей ночью.

Решение о разгроме Фонда борьбы с коррупцией принято в главном штабе организации коррупции в стране, то есть в Кремле, и будет выполнено, пусть несколько неуклюже, но зато до конца. Протест будет обезглавлен как в центре, так и в регионах.

Под удар попадают все, кто так или иначе связан с Навальным, а также все медийные персоны, хоть как-то причастные к протесту и даже родственники этих персон. В частности, к дочери Ирины Славиной, которая сожгла себя после давления силовиков в Нижнем Новгороде, пришли полицейские с вызовом на допрос по поводу ее участия в митинге 23 января. Продолжаются неприятности у Маргариты Юдиной, которая попала в реанимацию после того, как ее ударил ногой в живот полицейский. Теперь представителей власти вдруг заинтересовали ее дети. Местное начальство внезапно стало выяснять, почему сыновья пострадавшей от полицейского беспредела не служат в армии (сын Юдиной инвалид, призыву не подлежит), а дочь, якобы, нигде не учится.

В регионах обезглавливание протеста происходит прежде всего путем "выкорчевывания" штабов Навального, но также под прицел попадает все, что шевелится. В Новосибирске получил 8 суток ареста Аркадий Янковский, председатель Совета новосибирской организации "Общество и Власть", депутат Госдумы 2-го созыва, входивший во фракцию "Яблоко", организатор Новосибирского дискуссионного клуба.

Против якутского шамана Александра Габышева, который анонсировал свой очередной поход на Москву с целью "изгнания Путина", была использована карательная психиатрия. Его задерживали крайне жестко, "медикам" помогали 20 омоновцев, при этом Габышев получил ранение в голову.

В отношении Алексея Навального "братья" в судебных мантиях работают с демонстративным, подчеркнуто циничным беззаконием. Менее 5 минут потребовалось судье Московского областного суда Мусе Мусаеву чтобы оставить в силе приговор Химкинского суда, который судил Навального в полицейском участке под портретом Ягоды и приговорил политика к аресту на 30 суток. Общий объем беззакония в ходе этих двух последних судов по делу Навального – Химкинского и Московского областного – был таков, что можно только согласиться со словами политика о том, что в отношении него не действуют российские законы. Впрочем, то же самое теперь можно утверждать и в отношении всех участников протеста.

В итоге всех последних событий в стране произошло наведение на резкость. Пейзаж Родины немного утратил богатство красок и оттенков, зато упростился, стал более понятным для абсолютного большинства ее обитателей. С оккупационного фашистского режима сползли остатки грима. На оккупированной территории нет, и не может быть никакой оппозиции. Тут может быть только протест и сопротивление. Обезглавленный и загнанный вглубь, этот протест никуда не денется, подобно торфяному пожару будет гореть долго, пока не вырвется наружу и не спалит все дотла…

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