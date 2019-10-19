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19 октября • обновлено в 09:19
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/ Новости России

"Русских обижают": в РФ пояснили новую технологию Путина

1.3т Читать материал на украинском

Российский журналист Игорь Яковенко заявил о том, что инициатива по упрощению получения гражданства РФ для украинцев является попыткой вмешательства во внутренние дела Украины.

"Технология здесь достаточно простая", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Журналист пояснил: "Если будет достаточно большое количество людей с российским гражданством, то Путин – пусть не лично, а через своих подельников, через свой телевизор - может постоянно устраивать крики по поводу того, что русских обижают".

Владимир Путин

Владимир Путин

Официальный сайт президента РФ

"Вот, дескать, есть люди с российским гражданством, с ними что-то делают, возбуждают уголовные дела, сажают в тюрьму, еще что-то. Это и будет основанием для вмешательства", – добавил он.

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По мнению журналиста, в этом состоит "история с постоянным наползанием "русского мира" на территорию Украины".

Как писал OBOZREVATEL, правительство РФ планирует рассмотреть проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Игорь Яковенко Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости России
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Хрен с ней с технологией Путина. Непонятна технология Украины: блокады, границы, лишение выплат - разве не это способствует наползанию "русского мира" на территорию Украины ? Украина лишила граждан заработанных пенсий, а инвалидов поставила по сути на грань выживания - что людям остаётся ???
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Кстати, Билецкий ни слова не говорит в защиту незащищённых слоёв общества, а значит сам скоро пополнит их ряды - такова проза жизни !
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какой здравомыслящий человек будет брать паспорт РФ если можно взять паспорт ес?)))))
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Больше чем в России росиян нигде не обидели. Нищета и постоянные войны, как внутри так и на международной арене.
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