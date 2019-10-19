"Русских обижают": в РФ пояснили новую технологию Путина

Российский журналист Игорь Яковенко заявил о том, что инициатива по упрощению получения гражданства РФ для украинцев является попыткой вмешательства во внутренние дела Украины.

"Технология здесь достаточно простая", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Журналист пояснил: "Если будет достаточно большое количество людей с российским гражданством, то Путин – пусть не лично, а через своих подельников, через свой телевизор - может постоянно устраивать крики по поводу того, что русских обижают".

Владимир Путин Официальный сайт президента РФ

"Вот, дескать, есть люди с российским гражданством, с ними что-то делают, возбуждают уголовные дела, сажают в тюрьму, еще что-то. Это и будет основанием для вмешательства", – добавил он.

По мнению журналиста, в этом состоит "история с постоянным наползанием "русского мира" на территорию Украины".

Как писал OBOZREVATEL, правительство РФ планирует рассмотреть проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России.

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