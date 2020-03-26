Россию закрыли на карантин из-за коронавируса

Россия пошла на более радикальные карантинные мери в связи с распространением коронавируса и решила ужесточить в стране правила въезда и выезда.

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Решение принял президиум координационного совета по борьбе с COVID-19 на территории РФ. Об этом сообщает "РБК".

Так, с пятницы, 27 марта, российские авиакомпании должны прекратить чартерное авиасообщение между российскими и иностранными аэропортами, за исключением рейсов для возвращения россиян домой, а также отдельных полетов по поручению правительства.

Всех прибывающих в Россию будут тестировать на коронавирус

"Обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ", – говорится в документе.

Кроме этого, руководителям министерств и ведомств поручили перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы.

Ко всему прочему, в РФ теперь будут тестировать на вирус всех пассажиров, прибывших из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса. Первоначальное тестирование на наличие инфекции они будут проходить прямо в аэропорту.

В частности, по прилету у них будут мерить температуру тела, брать материал для анализов, а также вручать постановление главного государственного санитарного врача о самоизоляции на дому на 14 дней.

Отметим, что по состоянию на 25 марта, согласно данным онлайн-карт, в России подтверждено 658 случаев заражения коронавирусом и три смерти от COVID-19.

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Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за пандемии коронавируса правительство РФ поручило регионам принять карантинные меры, в частности,закрыть ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, запретить курение кальянов.

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