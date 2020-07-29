Россию публично обвинили в фейках о COVID-19: всплыл след правительства

В Вашингтоне заявили, что спецслужбы России используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса.

Об этом пишет информагентство AP со ссылкой на источники в американском правительстве. По их словам, так россияне пытаются усугубить кризис, с которым США столкнулись незадолго до президентских выборов 2020 года.

В частности, собеседники агентства отметили, что кампанией по дезинформации, целевой аудиторией которой является население не только США, но и других западных стран, руководят два гражданина РФ. Это Денис Тюрин и Александр Старунский, которые ранее занимали высокие должности в Главном управлении Генштаба России (ГРУ).

Также источники AP в правительстве США говорят, что раньше информация об этой кампании была строго засекречена. Однако теперь степень ее секретности была понижена, поэтому они решили рассказать о ней, чтобы предостеречь пользователей в отношении конкретных сайтов и подчеркнуть связь этих информресурсов с российской военной разведкой.

Отмечается, что в период между концом мая и началом июля некие три сайта опубликовали около 150 статей о мерах борьбы с пандемией, среди которых были и материалы, создающие позитивный образ РФ и выставляющие в нелицеприятном свете США.

В качестве примеров заголовков, привлекших внимание представителей американских властей, приводятся такие названия статей: "Оказание Россией помощи США по борьбе с COVID-19 служит разрядке напряженности отношений" и "Пекин считает, что COVID-19 - это биологическое оружие".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что спецслужбы России пытались похитить международные исследования и разработки вакцины от COVID-19 с целью дальнейшего получения прибыли.