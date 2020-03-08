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8 марта • обновлено в 15:57
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Россиянка привязала к авто санки с ребенком и протащила по дороге. Видео

4.6т
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В российском городе Омске женщина привязала к автомобилю санки со своим маленьким ребенком и поехала по дороге. К счастью, никто не пострадал.

Запись инцидента опубликовал портал Om1.ru. На видео видно, как чёрный внедорожник едет по дороге общего пользования и везёт за собой санки с ребёнком. При этом заметно, что снега на дороге не очень много и ребенок фактически скользит по асфальту.

В какой-то момент он падает на асфальт, однако водитель, который едет следом, успевает затормозить. "О том, что за рулём машины находилась женщина, сообщили местные жители", – указано в сообщении издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Красноярске (Россия) бабушка протянула ребенка в слезах по тротуару за "поводок", потому что он отказывался слушать женщину.

На кадрах видно, что ребенок громко кричит и не хочел идти за женщиной. Но она его, будто собаку, резко начала дергать и несколько метров протащила за собой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Руський мир...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Дикие люди)
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Ну,так..расеянка за рулем!Чего удивлятся?!По моему,этим все сказано.
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