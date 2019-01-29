Россиянин устроил пьяный дебош в самолете по пути на курорт: позорное видео

Самолет одной из российских авиакомпаний, совершавший рейс из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил незапланированную посадку в Сочи из-за пьяного дебошира на борту.

Пассажир почти не мог говорить, однако бросался с кулаками на экипаж (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца). Следственный комитет возбудил уголовное дело на мужчину за хулиганство, передает пресс-служба российского Министерства внутренних дел.

"Сразу после приземления авиалайнера сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту города Сочи задержали правонарушителя, опросили свидетелей инцидента, а затем доставили его в дежурную часть. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови авиапассажира", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что рейс был вынужден приостановить полет из-за 33-летнего жителя Санкт-Петербурга.

Скрин видео

На кадрах, опубликованных МВД РФ, также видно, как дебошира пытаются скрутить несколько сотрудников авиакомпании. Мужчина постоянно матерится и требует его отпустить.

Как писал OBOZREVATEL, ранее драка обезумевших россиянок задержала самолет, летевший из Мексики, на четыре часа. В сети появилось видео со снятыми с рейса участницами инцидента.

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