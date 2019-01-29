|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Россиянин устроил пьяный дебош в самолете по пути на курорт: позорное видео

3.5тЧитать материал на украинском

Самолет одной из российских авиакомпаний, совершавший рейс из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил незапланированную посадку в Сочи из-за пьяного дебошира на борту.

Пассажир почти не мог говорить, однако бросался с кулаками на экипаж (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца). Следственный комитет возбудил уголовное дело на мужчину за хулиганство, передает пресс-служба российского Министерства внутренних дел.

"Сразу после приземления авиалайнера сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту города Сочи задержали правонарушителя, опросили свидетелей инцидента, а затем доставили его в дежурную часть. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови авиапассажира", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Новости
Новое ЧП на борту: в России экстренно сел пассажирский самолет. Первое видео из салона

Она уточнила, что рейс был вынужден приостановить полет из-за 33-летнего жителя Санкт-Петербурга.

Россиянин устроил пьяный дебош в самолете по пути на курорт: позорное видео

Скрин видео

На кадрах, опубликованных МВД РФ, также видно, как дебошира пытаются скрутить несколько сотрудников авиакомпании. Мужчина постоянно матерится и требует его отпустить.

Как писал OBOZREVATEL, ранее драка обезумевших россиянок задержала самолет, летевший из Мексики, на четыре часа. В сети появилось видео со снятыми с рейса участницами инцидента.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияСочи
Теги
видеосамолеткурьез
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
11
Смешно
2
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Писарь Сергей
Писарь Сергей
Быдло позорит питерцев.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Червоний Данило
Червоний Данило
я надеюсь теперь все понимаю почему немцы во время второй мировой, русских называли - русиш швайне! (русские свиньи). у меня все!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги