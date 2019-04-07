Россиян ждет смерть. Путинская шайка убьет любое количество людей – российский музыкант

Выборы президента в Украине показали, что россияне даже и мечтать не могут о подобном демократическом процессе, когда кандидаты в президенты, в том числе действующий гарант, открыты к своим избирателям.

Что и кто изменит эту тенденцию в России, как и когда свой пост покинет Владимир Путин и почему россияне не в ответе за то, что живут в тоталитарном государстве – в интервью OBOZREVATEL рассказал российский музыкант Алексей Лебединский.

– Исходя из комментариев различных россиян, такое впечатление, что они завидуют украинцам, у которых проходят демократические выборы президента?

– Конечно, завидуют. Это же великое благо, когда люди могут честно и демократично выбирать президента. Это же самое главное свойство демократического государства, его основа. Конечно, россияне завидуют. А кого они могут выбрать? Понятно, что путинская гопота не подпустит никого достойного близко к власти, чтобы никто не составил им конкуренцию и не смог выдвинуться на какой-то большой пост. Такого, достойного и смелого человека, сначала попробуют посадить на иглу партии "Единая Россия", а если не получится – уберут в прямом или переносном смысле. В России все очень просто.

По украинским выборам удивляет, почему адепты нынешней власти называют 80% населения страны предателями. В них входят 30% из тех, кто за Володю, и по 10-15% за Гриценко, Бойко, Тимошенко. Вот всех этих людей почему-то записывают в предатели. Но эти люди устали от нищеты и непонятности завтрашнего дня. Разве это предательство? Это значит, что что-то явно не так, и может уже хватит все внутренние дыры подряд сваливать на гибридную войну? Я думаю, в этом случае запрос общества понятен. Коррупция в Украине ничем не лучше, чем в России.

Да, украинцы более свободны, ведь их никто не затыкал так, как это делает с народом в России Путин. Никто их не зомбировал. Благодаря этому в Украине уровень свободы мышления и уровень чувства собственного достоинства у людей намного выше, чем в России.

Алексей Лебединский

Только вот коррупция абсолютно такая же. И в условиях положения войны и нехорошего экономического положения воровать внутри своей страны могут только подонки. И запрос украинского общества сейчас направлен против коррупции и нищеты.

– Чем украинцы отличаются от россиян?

– Украинцы замучены, но они добрее. Правда, они все еще не так толерантны, как западное общество, и настолько заняты своими насущными проблемами, что иногда могут пройти мимо соседа, которому плохо. Я был свидетелем ситуации в центре Киева, когда к лежащему на проезде человеку никто не подходил, все обходили и переступали, и милицию и скорую никто не вызывал, пока я не начал кричать прохожим и в окна дома, под которым он лежал. Вот в США такого просто невозможно себе представить. А в России и Украине возможно, к сожалению.

Я верю, что глобальной ненависти между украинским и российским народами нет, и что большинство понимает, что виноват не весь российский народ, а подонки, взявшие власть и вооружившиеся до зубов. Простые российские люди понимают, что в одиночку или маленькой группой сейчас не сдвинуть систему в России ни на миллиметр. Это пока нереально. Пока там не будет той критической массы людей, которые возьмут на себя смелость погибнуть под пулями, чтобы миллионы других стали свободными, в России ничего не поменяется.

Никто там и не готов умирать за идею. Все еще не настолько плохо – хватает дешевой водки, и хлеб всегда найдется. Бытовая взаимовыручка есть, ведь люди привыкли со времен совка к разным тяжелым ситуациям, но совсем не привыкли защищать свои права и свободы. И, пока не наступит критический момент, никто не будет бороться с преступлениями власти. В случае бунта россиян ждет смерть в прямом смысле этого слова. Люди, которые выйдут с реальным намерением скинуть путинскую власть, будут ею уничтожены. Путинская шайка убьет любое количество людей, чтобы не потерять свое влияние и деньги, и россияне это все прекрасно понимают. И кто может пикнуть под таким прессом?

– Говорят, что россиян устраивает такое положение вещей, поэтому все их протесты заканчиваются на кухне.

– Россияне боятся. Что такое "устраивает"? Это просто обычная выживаемость. Нельзя от каждого человека требовать сознательности. Это невозможно сделать. Многие радикально настроенные люди кричат, что политической сознательности следует требовать от каждого россиянина, и что каждый из них персонально несет ответственность за то, что в стране сейчас страшная, авторитарная, бандитская власть. И заниматься политикой простого гражданина, который хочет быть учителем или сварщиком, заставляет только неудовлетворенность ситуацией.

Вот я, музыкант и фотограф, не хочу заниматься разными политическими вопросами, а хочу спокойно писать музыку, фотографировать и делать большие фестивали искусства. Но когда я упираюсь в постоянную несправедливость вокруг себя, естественно, это начинает меня задевать. Я, когда жил в России, прекрасно себя там чувствовал. Из-за политического беспредела властей, внутреннего и внешнего, после крымских событий я уехал в чужую страну, но по-прежнему переживаю за все, что творится в моей бывшей стране.

Когда начинают вешать ответственность на каждую медсестру, что она "виновата в том, что в вашей стране Путин, который послал уродов воевать с Украиной", то я считаю, что это неправомерно поставленный вопрос.

Глобально мы всех можем сделать виновными. Пропаганда в России пытается сделать украинский народ плохим, и наоборот: в Украине очень сильная пропаганда того, что "каждый россиянин – зло".

– Все-таки 13 тысяч погибших на Донбассе из-за российской агрессии вызывают эмоции у людей.

– Да, это огромное число. Но внутри Украины сидит враг ничуть не меньше, чем Путин извне. Как можно грабить свою страну, находящеюся в состоянии полувойны?

Донбасс

Не стоит еще забывать, что в России до сих пор работают миллионы украинцев. Это не десять тысяч, а миллионы, которые уехали в Россию за последние 20 лет или остались там после приезда на заработки в 90-х. Можно я задам простой вопрос: почему же эти украинцы не выходят на улицы Питера и Москвы с протестами против политики Путина в отношении Украины? Почему только россиян винят, что вы такие-сякие, п*длы, не выходите на протесты? А чего же вы с украинцев не спросите, со своих? Ну логично, нет? Есть сотни тысяч украинцев, которые работают в России, у них фирмы свои, и они при путинской власти гребут деньги и ничем не заморачиваются. Они не возвращаются в Украину и не выходят протестовать. И в Америке десятки тысяч сбежавших за последние годы украинцев сидят тихо и строят себе новую жизнь. Это ведь тоже факт. Везде "предательство" и "зрада", как теперь многие говорят в Украине?

– За последний год в России было немало поводов выйти на улицу. Пенсионная реформа, которая не устроила даже молодежь, или пожар в Кемерово, где заживо сгорели дети. Почему не было протестов?

– Кроме страха нет больше никакого другого фактора. Это чистый животный страх за свою свободу и жизнь. Убеждения – это уже следствия. Человеку свойственно прикрывать свои недостатки.

Большинство людей не сможет сказать: да, я боюсь. Поэтому начинают придумывать другие причины, чтобы не быть г*вном и в своих глазах, и в глазах окружающих. К тому же люди каждый день по сотни раз слышат, что Путин великий и они тоже велики.

В России все делается для того, чтобы люди считали себя великими и жрали дешевую водку, не задавая вопросов ни о чем глобальном.

При том, это полная ресурсов страна, которая может обеспечить и какое-то развитие, даже невзирая на дикое воровство из бюджета. Все время есть источник дохода в виде природных ресурсов, который подпитывает бюджет даже при идиотской политике государства и беспределе властей. У Украины нет таких ресурсов, чтобы позволять себе такое немыслимое воровство. А страх у россиян велик, да, и все остальное, якобы идейное – это замазывания собственной беспомощности и страха. Если бы люди не боялись, они бы давно вышли, я вас уверяю. Но им очень хорошо показывают, что будут последствия. Гайки зажимают все больше и больше. И, пока не закончится энергетический запас, на котором и сидит путинская власть, и не начнется реальный голод или локальное восстание, к которому все присоединятся, можно и не ждать, что народ всколыхнется.

На днях в моей дикой России был принят закон об ответственности за распространение иностранных газет и журналов "без соответствующего разрешения". Это вообще дно дна – наступают настоящие совково-сталинские времена, затыкаются оставшиеся независимые источники информации. Уже близки к закрытию интернета. Но обмануть и запереть молодежь очень сложно. Можно провести людей, замученных бытом, начиная с 35-ти лет и старше, их еще можно удерживать от протестов. Но тех, которые подрастают, – уже нет, они свободнее в тысячу раз. На протесты в России выходили даже школьники, вы сами видели.

– Был такой тренд, когда надежды на свободную жизнь в России начали возлагать на молодое поколение.

– Оно только показало зубки, но скоро покажет себя в полную силу. Молодежь не задуришь, она же видит через интернет, как живет цивилизованный мир. Эти старперы-ворюги уже всех зам*нали. Думаете, молодежь и прогрессивная часть населения долго будут терпеть? Я так не думаю. Если бы власть отключила интернет 10 лет тому назад, то они могли бы еще на что-то рассчитывать. Сейчас уже будет сложнее. Сейчас ситуация удерживается наведением страха, пока большие бандиты при власти доворовывают и скупают все оставшееся. А старперов, пока есть дешевая водка и хлеб, вряд ли что-то поднимет с дивана или выгонит с огорода на улицы с плакатами. Сознание людей просто убито телевизором.

– Какая мотивация должна быть у молодежи, чтобы выйти с протестами на улицы?

– Они должны понять, что сделать ничего не могут. Что они чего-то хотят, а им затыкают рот или бьют дубинками, не дают строить бизнес и говорить свободно. Но пока что их пакуют в автозаки, а другие смотрят и снимают на телефоны, они не хотят быть запакованными вместе с протестующими, боятся, выбирают соглашательство с преступниками за мнимую свободу и кусок еды. Попасть в ментовку – это уже опасность. Со времен совка милицию боятся, потому что та творит, что хочет, беспредельщики на службе у царьков. Сфабрикуют дело за 3 минуты любое.

А кто бьет и пакует протестующих? Именно те же менты, только еще в латах и шлемах. Менты и гэбэшники – это одно из главных зол постсовка. И каждый понимает, что они – совсем не защита мирного населения и поддержка законности, и адекватных людей там встретить надежды мало. Кто пойдет работать в менты в постсовке? Вот я знал только двух людей за свою жизнь, которые пошли туда работать, чтобы защищать обиженных бабушек. А все остальные идут потому, что им больше идти некуда. Головы нету, чтобы стать профессионалом в каком-то деле, а пристроиться к государственной кормушке, да при этом еще и иметь власть какую-никакую – это вообще милое дело. Менты, росгвардейцы, спецподразделения и гэбэшники – это самые благодарные помощники и опора путинского беспредела.

Протесты в России

Силовики берут мзду везде, начиная с нелегальных иммигрантов и заканчивая контрабандой, подпольными казино и крупными наркодилерами. В России существует абсолютная безнаказанность "правоохранительных" органов по всем направлениям. Их покрывает и дает им творить беспредел высшая власть, чтобы силовики всегда защищали ее. Из рядов силовиков убирают только несогласных с высшими чинами, неудобных, есть и такие сейчас, в ком просыпается чувство справедливости, они поднимают голос, и их сразу запугивают и убирают. Ведь у каждого мента есть куча компромата на его коллег. Если найдется такой, как Джек Бауэр из сериала "24", который приставит дуло ко лбу мента и прикажет говорить правду, вы хоть представляете, что мы узнаем? Волосы дыбом встанут.

– После первого тура выборов в Украине в России начали говорить, что Путин не будет участвовать в следующих президентских выборах и уйдет, назначив себе преемника. Верите в это?

– Это все деньги и безопасность. Он может уйти когда угодно и оставить преемника, который сохранит ему свободу и награбленное. Думаю, что россияне уже думают: "ушел бы, и это уже счастье. Даже не нужно возвращать эти украденные сотни миллиардов долларов". Они хотят, чтобы он просто ушел и чтобы страна могла как-то развиваться дальше. Но нужно понимать, что рядом с ним находятся такие же бандиты, как и он, и может прийти тварь еще более страшная, чем Путин.

Что может позволить себе человек, пользующийся безраздельной властью на протяжении 18 лет? Что ему надо? Денег уже не нужно, и что у него в голове происходит – вообще трудно понять. Мои знакомые, которые общались напрямую с Путиным, еще десять лет тому назад говорили, что там паноптикум полный. Что сейчас в его голове – трудно представить. Там может быть любой страшный киш-миш. Люди меняются за год иногда, за пару месяцев, а тут десятилетия проходят, и что-то с ним там творится.

Было, знаешь какого-то алкаша, а тут бац – и человек неожиданно в одно мгновение ушел в религию, или наоборот: вроде бы чистая душа вдруг пошла в разгул и преступления. И что сподвигло иного человека сперва кричать за Машу, а потом за Сашу – остается непонятным. А тут мы говорим о человеке, у которого уже давно поехала крыша от власти и безнаказанности, и от которого, по большому счету, зависит весь мир. Кто знает, что у него в голове?

– Ну если Путин уже несколько лет грозит всему миру ядерной кнопкой, то все может быть.

– Да, ядерная кнопка в руках непредсказуемой обезьяны. Весь мир боится эту обнаглевшую обезьяну. А вы говорите, почему люди не выходят на улицы? У вас еще есть сомнения, что власти не будут их расстреливать? У меня нет ни единого сомнения в этом.

Владимир Путин и Дмитрий Песков

У него Национальная гвардия, менты, спецслужбы, и пока им не придется бить дубинкой собственного брата или стрелять в собственную мать, они ни о чем не задумаются. Забегали к тетя Гале в детстве на суп, она их кормила-поила в течение многих лет, а сейчас ее можно стукнуть дубинкой, потому что она против Путина вышла с плакатом. Понимаете, насколько катастрофически низкий уровень совести у людей?

– Что тогда будет с Россией и населением? Все-таки 140 млн чел.

– Дальше можно надеяться только на подрастающее поколение, которое видит другие примеры жизни, благодаря интернету. Когда оно столкнется с дикой коррупцией, и этой молодежи накопится достаточно критическая масса, тогда что-то и может произойти. Все должно завязаться на какой-то искре, а дальше уже пойдет огонь.

Думаете, все путинское окружение счастливо от того, что он творит? Нет, не все. Даже хорошо устроившиеся люди понимают, что благодаря идиотским действиям и решениям они теряют деньги. И что цивилизованные отношения с другими странами очень тесно связаны с их бизнесом, а главный эти отношения все время подс*рает, обрушивает санкции на Россию, вызывает откровенное раздражение у партнеров, укрепляет уверенность в невозможности доверять российской стороне. Эти его приближенные могут сказать: "Нет уж, давайте повернем ситуацию в нормальное русло. А то все ведет к нашему разорению и настоящей войне. Так больше нельзя".

Новости России дали последний шанс

– Какая война может быть?

– Многие говорят, что чувствуют, будто сейчас 39 год. И я давно это чувствую. Сдерживает глобальную войну одно – ядерное оружие. Все боятся начинать масштабные действия, понимают, что может быть непредсказуемое решение с любой стороны, и если ты позволишь себе серьезные выпады, то на той стороне может перемкнуть планку, и кто-то первый нажмет ядерную кнопку. Тогда конец уже всем. И невзирая на эти бункеры, в которых можно 300 лет жить автономно, и которых они понастроили везде, все равно страшно даже им.

– Примирение между украинским и российским народом возможно и на каких условиях?

– Возможно только в том случае, если сменится власть. Никому эта война не нужна. Люди хотят растить детей, спокойно работать и наслаждаться жизнью. Только больные разводят ненависть.

Безусловно, Россия как государство должна попросить прощения у Украины, вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги в знак признания всех преступлений, которые натворила в отношении Украины.

Да, Россия, как государство, обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки. С этого должно начаться восстановление хороших отношений. Но сейчас это пока сказка – в России у власти бессовестные люди, которые и совершили все эти преступления.

– Читала, что вы хотели бы переехать в Украину после выборов. Почему не хотите остаться в солнечном Майями?

– В Америке все чужое, а в Украине полно добрых, близких мне людей, и в том числе творческих, которые понимают, даже находясь в тяжелом положении, что деньги - это не самое главное в жизни. А здесь, на майамщине, жара и солнце, но мне холодно в душе, пока не могу привыкнуть, так как не мое, не родное. А в Украине родное.

Вот в Россию мне не хочется возвращаться, хоть это моя родина. И это странно, конечно. В Питер бы хотел, пообщаться с друзьями лучших времен моей жизни, а в Москву не хочу вообще, хотя там тоже много близких друзей осталось. Пусть приезжают общаться ко мне в Киев или Майами.

– Ну, Питер, несмотря даже на интеллигенцию и его близость к Европе – это тоже Россия.

– Мы еще 15 лет назад говорили, что называйте сколько угодно Питер оплотом интеллигенции, но только в Питере Киркоров собирает 30 полных залов подряд в "Октябрьском" и еще потом дает два дополнительных концерта. Процент ватности населения в Питере ничуть не меньше, чем в Москве или в любом другом городе России. Питер уже давно ничем не отличается от них. Опять же вспомним бандитские времена, передел всего. В 2000-е Путин планомерно уничтожал всех оставшихся авторитетов в городе. Все его силовые оппоненты в итоге были уничтожены, а всем материальным завладел он сам или не очень хорошие люди, приближенные к нему или зависящие от него. От этого Питер никуда не делся, как и любой другой город. Предлагаете приехать в родную Россию и опять увидеть этот ментовский беспредел? Да пошли они все на х*р. Мне хватило за 45 лет, навидался. Не хочу туда.

– В Украине будет комфортнее?

– Украина – это возможность перемен к лучшему. Она подберется постепенно к европейским стандартам, я хочу в это верить. У вас никто не закрывает СМИ, и есть хоть какая-то приблизительная свобода слова. Почему приблизительная? Потому что вы знаете, какие фамилии произносить страшновато, и мы сейчас их не произносим. А надо бы. Значит, не все так прозрачно. И коррупция страшная. Но есть сейчас большая надежда на перемены. Я верю в Украину. Надеяться и верить. И еще что-то делать самому, иначе хороших перемен не будет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.