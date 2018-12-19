Россиян травят ''химическим СПИДом'': что это такое

В Москве минимум 2 млн человек оказались под угрозой заражения "химическим СПИДом" из-за выбросов мусоросжигательного завода №4.

Группа общественников "STOP-выброс" презентовала результаты исследования грунта, которые доказывают, что юго-восток российской столицы подвергается массированной химической атаке, передает РИА "Новый День".

"Этот завод оказывает воздействие практически на 2 млн человек. Он сжигает около 270 тысяч тонн отходов ежегодно – это твердые бытовые отходы Москвы. У жителей все годы возникала масса вопросов к его деятельности. Необходимо было провести независимую оценку того, что происходит вокруг завода, поэтому мы объявили сбор средств на проведение независимой оценки грунта в трех точках", – рассказала активистка Копейкина.

Так, анализ проводили на наличие в почве диоксинов, фенолов (вещество с ядовитыми парами), бензапирена (канцерогенное вещество 1 класса опасности, оказывает мутагенное действие), полихлорбифенилов (являются мощными факторами подавления иммунитета, называются "химическим" СПИДом, могут в процессе ряда последовательных реакций образовывать диоксины) и тяжелых металлов.

"Особе внимание хотелось бы обратить на диоксины. Загрязнение именно этими веществами, которые являются, по сути, химическим СПИДом, не имеют порога воздействия. Любая их концентрация может быть опасна как для человека, так и для окружающей среды", – заявила активистка.

Как выяснили общественники, в Некрасовке токсическое загрязнение диоксином составляет 24,9нгкг при допустимой концентрации в 50 нгкг. Этот норматив в 8 раз превосходит показатели для жилых зон по Москве. Исследования показали, что этот город является самой опасной территории для проживания людей.

LiveJournal

"Если мы посмотри на территорию, которая расположена от 800 до 3700 метров, то мы увидим, что там находятся многочисленные садовые товарищества, где выращиваются овощи, фрукты, также люди занимаются животноводством. Для земель подобного рода, норматив 5нгкг, в Некрасовке почти 25нгкг. Эти территории не могут быть пригодны для данного рода деятельности", – сказано в сообщении.

Уточняется, что пресс-секретарь российского подразделения "Гринпис" Евгений Усов сравнил влияние диоксинов на человека с радиацией.

"Радиация практически не имеет безопасного порога и любое влияние может вызвать негативный эффект. Распространяются они не на один километр и не на два, а на десятки километров, значит – зона поражения завода, примерно 15 км. Все люди в этой зоне будут находиться в зоне повышенного риска", – рассказал он.

Активисты "STOP-Выброс" решили выдвинуть власти и администрации МСЗ-4 16 требований, среди которых: раскрыть данные о воздействии завода, провести комплексное обследование зоне влияния мусоросжигательного завода на все возможные проблемы, которые могут вызывать воздействие диоксинов, запретить продажу продуктов сельского хозяйства и животноводства.

Как сообщал OBOZREVATEL, проблема с загрязненим воздуха в Москве не является единственной. Так, 14 декабря сотрудники крупного хлебозавода "Черкизово" устроили голодовку, потому что им почти полгода не выплачивают зарплату. Это при том, что столица России является чуть ли не самым "обеспеченным" городом РФ.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.