Россия запускала ядерные ракеты? В сеть попали скандальные фото со спутника

В Белом море возле поселка Ненокс Архангельской области (Россия), где прогремел ряд взрывов в военной части, после аварии заметили танкер, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов.

Об этом сообщил в Twitter эксперт по ядерному оружию из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис. Он опубликовал подтверждающие снимки проекта Planet, на которых и заметил корабль.

По его мнению, танкер "Серебрянка" появился в районе взрывов, поскольку там проходили испытания крылатой ракеты с ядерной установкой, обозначенной на карте как "Possible SSC-X-9 Launch Site".

Россия могла запускать ядерные ракеты

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w — Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 9, 2019

Льюис также отметил, что в море после ЧП были замечены два неопознанных судна и баржа, хотя этот район был закрыт для свободного плавания.

Танкер "Серебрянка" murmansk.bezformata.com

Эксперт предположил, что пусковая площадка в Архангельской области появилась после закрытия аналогичной в Паньково. Кроме того, еще одно место испытания ракет, по его словам, расположено на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Another possibility is that it was a failed test of Russia's nuclear-powered cruise missile (9M730 Burevestnik/ SSC-X-9 Skyfall). Last year, @annemp13 and I noticed that Russia was packing up the Pankovo test site, on Novaya Zemlya, used for past tests.https://t.co/zmLCC3gGQt — Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 8, 2019

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