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Россия запускала ядерные ракеты? В сеть попали скандальные фото со спутника

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В Белом море возле поселка Ненокс Архангельской области (Россия), где прогремел ряд взрывов в военной части, после аварии заметили танкер, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов.

Об этом сообщил в Twitter эксперт по ядерному оружию из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис. Он опубликовал подтверждающие снимки проекта Planet, на которых и заметил корабль.

По его мнению, танкер "Серебрянка" появился в районе взрывов, поскольку там проходили испытания крылатой ракеты с ядерной установкой, обозначенной на карте как "Possible SSC-X-9 Launch Site".

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Россия могла запускать ядерные ракеты

Россия могла запускать ядерные ракеты

Льюис также отметил, что в море после ЧП были замечены два неопознанных судна и баржа, хотя этот район был закрыт для свободного плавания.

Танкер "Серебрянка"

Танкер "Серебрянка"

murmansk.bezformata.com

Эксперт предположил, что пусковая площадка в Архангельской области появилась после закрытия аналогичной в Паньково. Кроме того, еще одно место испытания ракет, по его словам, расположено на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

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Место
Россия
Теги
Россия Новости России взрыв ядерное оружие
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Николаев Олег
Николаев Олег
Эксперт из твиттера молодец, но без экспертного мнения Белых Касок, Белинг Кэт и девочки Баны пока не зачёт. Кстати, почему молчат эксперты Обоза? За что получают зарплату Антиколорад, Крымский бaндеpовец и Донецкий Фашик. Уж они-то имеют всегда информацию из Кремля и ГРУ ГШ ВС РФ
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия страна помойка и Банкрот! оружие россии это ржавое железо которое взрывается само по себе ахааааа
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Гиперпук пукина испытивали? Результат закономерен! Криворукие макаки по-другому не могут! Жалко, что на мацку гипервафля не упала, надеюсь в следующий раз у них это получится!
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