Россия запускала ядерные ракеты? В сеть попали скандальные фото со спутника

В Белом море возле поселка Ненокс Архангельской области (Россия), где прогремел ряд взрывов в военной части, после аварии заметили танкер, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов.

Об этом сообщил в Twitter эксперт по ядерному оружию из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис. Он опубликовал подтверждающие снимки проекта Planet, на которых и заметил корабль.

По его мнению, танкер "Серебрянка" появился в районе взрывов, поскольку там проходили испытания крылатой ракеты с ядерной установкой, обозначенной на карте как "Possible SSC-X-9 Launch Site".

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w