Россия вымрет через 30 лет: в РПЦ придумали, как спастись

В РПЦ заявили, что у России есть все шансы избежать вымирания, несмотря на устрашающий прогноз, озвученный ранее протоиереем Димитрием Смирновым.

Комментируя скандальное видео Смирнова, замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заверил, что РПЦ не пугает граждан, а пропагандирует семейные ценности.

"Острота демографических проблем, которые стоят перед православным населением России, не вызывает никаких сомнений. И церковь последовательно призывает к бережному отношению к семье, к готовности нести благословленную Богом миссию рождения и воспитания детей. Немаловажна также и разумная демографическая политика, направленная на поддержание рождаемости", – пояснил он.

Димитрий Смирнов Facenews

Кипшидзе также выразил мнение, что верующие "создают семью, сохраняют верность супругу, рожают детей, занимаются их христианским воспитанием вовсе не из-за страха перед представителями иных народов или религий, а ради верности заповеди Божией".

Вахтанг Кипшидзе Правмир

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты НАТО обнародовали исследование, согласно которому число жителей России к 2035 году сократится примерно на 11 миллионов.

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