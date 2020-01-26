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26 января • обновлено в 09:07
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Россия в последний момент провалила запуск хваленой ракеты: что произошло

2.2т
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В России внезапно отменили запуск ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк.

По словам представителей ракетно-космической отрасли, причиной послужил сбой в электрооборудовании носителя. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что неполадка была обнаружена еще 24 января – до начала заправки ракеты.

Ракета "Союз"

Ракета "Союз"

РИА Новости

При этом пуск "Союза" вместе со спутником "Меридиан-М" должен был произойти в тот же день.

Однако ракету решили снять со модернизированного стартового комплекса. Неисправность планируют устранить за две недели.

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Автор
Дина Баронова
Место
Россия
Теги
Роскосмос ракеты
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Пигин Макс
Пигин Макс
Тут вот какое дело... Через две недели эту ракету запустят, а скакуасы могут побывать в космосе, только во сне. Кстати, в прошлом году Россия осуществила 22 пуска. Это примерно 2 пуска в месяц. Санкции работают))))))))))
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Героям слава
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Рогозин потомственный казнокрад и алкоголик.
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