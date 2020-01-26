Россия в последний момент провалила запуск хваленой ракеты: что произошло

В России внезапно отменили запуск ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк.

По словам представителей ракетно-космической отрасли, причиной послужил сбой в электрооборудовании носителя. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что неполадка была обнаружена еще 24 января – до начала заправки ракеты.

Ракета "Союз" РИА Новости

При этом пуск "Союза" вместе со спутником "Меридиан-М" должен был произойти в тот же день.

Однако ракету решили снять со модернизированного стартового комплекса. Неисправность планируют устранить за две недели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2018 года во время запуска российской ракеты-носителя "Союз-ФГ" к международной космической станции из-за сбоя в датчике разделения первой и второй ступеней произошла авария.

В сети появилось видео с моментом падения ракеты. На нем хорошо видно реакцию космонавтов.

Стоит отметить, что в связи с этим глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин стал объектом для нападок в сети.. Его призвали уйти в отставку и даже требовали заключения.

В мае в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк, ударила молния. Чрезвычайное происшествие случилось сразу после пуска.

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