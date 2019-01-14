Россия теряет Дальний Восток? Рыклин назвал причину

Проблема с "вымиранием" Дальнего Востока не будет решена при нынешнем правящем режиме в России.

Комментируя предположение российского политолога Дмитрия Орешкина о том, что Дальневосточный регион могут спасти японские инвестиции, но в обмен на Южные Курилы, российский журналист Александр Рыклин заявил OBOZREVATEL, что это противоречит всему внешнеполитическому тренду, который строил путинский режим.

"Там действительно все не очень здорово, но надо понимать, что подобного рода проблемы в рамках существующего российского режима решены быть не могут. Потому что для Путина совершенно невозможно отказаться от имперского тренда и начать раздавать земли. Я не уверен, что он на это пойдет, это очень серьезный удар по всей идеологии, которая выстраивалась вокруг воссоздания Российской Империи", – сказал россиянин.

Президент РФ Владимир Путин

Вместе с тем Рыклин согласен, что землю региона потихоньку отдают Китаю.

"Никакого прямого вторжения китайцев не будет, а тихая экспансия – да. Хотя ничего плохого в работе китайцев на Дальнем Востоке я не вижу, но должно быть соответствующее администрирование с нашей стороны", – говорит российский журналист.

Дальневосточный федеральный округ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, передача части Курильских островов Японии станет историческим событием, которое поможет российскому президенту Владимиру Путину войти в историю.

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