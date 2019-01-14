МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Россия теряет Дальний Восток? Рыклин назвал причину

3.6тЧитать материал на украинском

Проблема с "вымиранием" Дальнего Востока не будет решена при нынешнем правящем режиме в России.

Комментируя предположение российского политолога Дмитрия Орешкина о том, что Дальневосточный регион могут спасти японские инвестиции, но в обмен на Южные Курилы, российский журналист Александр Рыклин заявил OBOZREVATEL, что это противоречит всему внешнеполитическому тренду, который строил путинский режим.

"Там действительно все не очень здорово, но надо понимать, что подобного рода проблемы в рамках существующего российского режима решены быть не могут. Потому что для Путина совершенно невозможно отказаться от имперского тренда и начать раздавать земли. Я не уверен, что он на это пойдет, это очень серьезный удар по всей идеологии, которая выстраивалась вокруг воссоздания Российской Империи", – сказал россиянин.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Новости
Россия идет к третьему коллапсу. Китай заглядывается на Дальний Восток – экс-спикер Сейма Литвы

Вместе с тем Рыклин согласен, что землю региона потихоньку отдают Китаю.

"Никакого прямого вторжения китайцев не будет, а тихая экспансия – да. Хотя ничего плохого в работе китайцев на Дальнем Востоке я не вижу, но должно быть соответствующее администрирование с нашей стороны", – говорит российский журналист.

Дальневосточный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, передача части Курильских островов Японии станет историческим событием, которое поможет российскому президенту Владимиру Путину войти в историю.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Александр Рыклин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
12
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Заметка для дебилов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
Нас рать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги