Эпидемия коронавируса поистине раскрывает самые омерзительные стороны тех, кто и так, казалось бы, давно уже подтвердил свою негативную репутацию словом и делом. Разумеется, речь идёт о Российской Федерации.

Итак, после отправки сомнительного “спасительного” конвоя в Италию, продажи аппаратов ИВЛ (которых катастрофически не хватает в регионах РФ) в США, отправки медицинской помощи в Венесуэлу, Россия вызвалась помочь в борьбе с коронавирусом Сербии.

Коронавирус в России

Так, президент Сербии Александр Вучич отметил, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, российский лидер предложил оказать гуманитарную помощь сербам, на что получил согласие.

Честно говоря, я бы удивился, если бы такая политическая марионетка Кремля как Александр Вучич, особенно после его жёсткого прессинга в 2019-м году пророссийским лобби, отказался бы от помощи РФ. Но в данном случае даже речь не о том, что очередная политическая шестерка подыгрывает России, выстраивающей эфемерный образ спасительницы, на фоне трагедии мирового масштаба. Речь идет о том, что было бы ничего ещё, если бы Кремль напускал этот морок при стабильной ситуации внутри России, но это ведь не так!

Конечно, второй месяц скрываемые реальные масштабы эпидемии в регионах РФ дали возможность, минимизировать всплеск паники, но чем дальше заходит пропагандистская ложь, тем ситуация ещё больше усугубляется. На фоне того как ежедневные официальные данные по выявлению сотен новых носителей COVID-19 подвергаются критике и звучат цифры исчисляемые в тысячах, российские медработники жалуются на отсутствие элементарных средств защиты, не говоря уже про аппараты ИВЛ, а сами россияне начинают сбор средств на закупку именно того оборудования, что было продано заокеан, Москва договаривается о помощи Каракасу, Бергамо, Нью-Йорку… а теперь уже и Белграду.

Вот такой сюрреализм. Геополитические баллы, ширма и пропаганда, это, конечно же, на порядок важней ситуации на Дальнем Востоке и в Сибири. Ну и главное – не забыть провести парад 9 мая. Омерзительный сюрреализм, помощи Москвы Каракасу, Бергамо, Нью-Йорку и Белграду, но кто поможет россиянам? По всей видимости, сценарий классический: лучший помощник россиянина в кризис - 5,45-мм.

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