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3 апреля • обновлено в 19:53
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Россия “спасает” от коронавируса Бергамо и Нью-Йорк, но кто спасет россиян?

2.4т

Эпидемия коронавируса поистине раскрывает самые омерзительные стороны тех, кто и так, казалось бы, давно уже подтвердил свою негативную репутацию словом и делом. Разумеется, речь идёт о Российской Федерации.

Итак, после отправки сомнительного “спасительного” конвоя в Италию, продажи аппаратов ИВЛ (которых катастрофически не хватает в регионах РФ) в США, отправки медицинской помощи в Венесуэлу, Россия вызвалась помочь в борьбе с коронавирусом Сербии.

Коронавирус в России

Коронавирус в России

Так, президент Сербии Александр Вучич отметил, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, российский лидер предложил оказать гуманитарную помощь сербам, на что получил согласие.

Честно говоря, я бы удивился, если бы такая политическая марионетка Кремля как Александр Вучич, особенно после его жёсткого прессинга в 2019-м году пророссийским лобби, отказался бы от помощи РФ. Но в данном случае даже речь не о том, что очередная политическая шестерка подыгрывает России, выстраивающей эфемерный образ спасительницы, на фоне трагедии мирового масштаба. Речь идет о том, что было бы ничего ещё, если бы Кремль напускал этот морок при стабильной ситуации внутри России, но это ведь не так!

Конечно, второй месяц скрываемые реальные масштабы эпидемии в регионах РФ дали возможность, минимизировать всплеск паники, но чем дальше заходит пропагандистская ложь, тем ситуация ещё больше усугубляется. На фоне того как ежедневные официальные данные по выявлению сотен новых носителей COVID-19 подвергаются критике и звучат цифры исчисляемые в тысячах, российские медработники жалуются на отсутствие элементарных средств защиты, не говоря уже про аппараты ИВЛ, а сами россияне начинают сбор средств на закупку именно того оборудования, что было продано заокеан, Москва договаривается о помощи Каракасу, Бергамо, Нью-Йорку… а теперь уже и Белграду.

Вот такой сюрреализм. Геополитические баллы, ширма и пропаганда, это, конечно же, на порядок важней ситуации на Дальнем Востоке и в Сибири. Ну и главное – не забыть провести парад 9 мая. Омерзительный сюрреализм, помощи Москвы Каракасу, Бергамо, Нью-Йорку и Белграду, но кто поможет россиянам? По всей видимости, сценарий классический: лучший помощник россиянина в кризис - 5,45-мм.

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Злой одессит Злой одессит
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
А россиян спасёт хан Хубло как только короновирус с ними свои дела закончит. По всем параметрам он самый подходящий кандидат для печальной статистики
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Шо будет верещать косоглазый дурачок Кобыленка-обдрысит, когда украина будет вынуждена просить помощи у России? Время не за горами. Откажется от российских масок?)))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Витёк Шендурович, тебе их предложим, чтобы последствия секса с ишаком прикрыл)))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
В России 47 тысяч аппаратов ИВЛ. Вукроине, которая в отличие от сомнительного российского конвоя в Италию отправит туда мощный высококвалифицированный спасительный конвой вирусологов-микробиологов. А кстати, сколько сотен тысяч аппаратов ИВЛ в мировой сверхдержаве Укроине? ПыСы, вчера Злоеδyчий одессит говорил о том, как Путен рыдая перенесет Парад Победы над европейскими братьями укрофашни, а сегодня давицца г@вном ненависти, что этого не произошло. И что то нипанятна, к чему это жывотное блещет знаниями о калибрах патронов?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Pavlov Dmitry, хану Хубло ими облепи, может поможет
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Иванова Елена
Иванова Елена
Pavlov Dmitry, до парада еще целый месяц!! и неизвестно какая эпидимологическая ситуация будет у вас к тому времени!! хотя вы такие е...тые, что можете таки устроить этот парад, а что потом, то ж неважно!!, еще и ветеранов пригласите!!! мозг то погулять ушел в другие края!!!
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