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20 апреля • обновлено в 02:05
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Россия снова опозорилась с запуском спутников: нашлось оправдание

1.5т
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В России запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-80", а также "Экспресс-103" перенесли на четыре месяца.

Как передает КП, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о необходимости заменить детали в ракете-носителе "Протон-М".

По его словам, причина заключается в браке при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области.

Путин и Рогозин

Путин и Рогозин

Новая газета

Как писал OBOZREVATEL, Роскосмос в преддверии 9 мая запустит ракету "Союз-2.1а", украшенную гигантской георгиевской лентой и советскими орденами Второй мировой войны.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Дмитрий Рогозин
Место
Россия
Тег
Роскосмос
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Да жалко замечательный салют бы был и кусочки георгиевской тряпки по небу летают
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