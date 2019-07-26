Россия случайно признала использование запрещенных бомб в Сирии: фотофакт

Российское Министерство обороны прокололось на военной выставке, посвященной войне в Сирии. Оно выставило как экспонат свои кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.

Этот факт установили расследователи Conflict Intelligence Team (CITeam). Они посетили выставку в московском парке "Патриот" и запечатлели доказательства российской агрессии на фото.

Так, в павильоне "Экспозиция вооружения и военной техники, применяемых в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике" были замечены бомбовые кассеты РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5.

Российские кассетные бомбы Conflict Intelligence Team

Российские кассетные бомбы Conflict Intelligence Team

Экспозиция в "Патриоте" Conflict Intelligence Team

Кроме того, Минобороны РФ также включило в экспозицию "кустарную установку для наработки отравляющих веществ". При этом на ней стоит маркировка "Завода тарных изделий", который находится в 50 километрах от Москвы.

Место производства баков от фейковой "химлаборатории" Conflict Intelligence Team

Бетономешалка, которую предположительно представили как реактор для смешивания компонентов химического оружия, имеет заводской номер на русском языке. Она была выпущена в 2013 году. По данным расследователей, это указывает на то, что данная лаборатория не захвачена в Сирии, а сделана в России. Кроме того, она непригодна для производства химического оружия.

Бак от фейковой "химлаборатории" Conflict Intelligence Team

Бетономешалка, которую Россия пыталась выдать за сирийскую химлабораторию Conflict Intelligence Team

Бетономешалка, которую Россия пыталась выдать за сирийскую химлабораторию Conflict Intelligence Team

Бетономешалка, которую Россия пыталась выдать за сирийскую химлабораторию Conflict Intelligence Team

Отметим, что в 2016 году группа CITeam опубликовала расследование о наличии кассетных авиабомб в арсенале российских войск на авиабазе Хмеймим в Сирии. Однако Минобороны страны-агрессора всячески это отрицало. Их "карманные" эксперты утверждали, что на фотографиях и видеороликах, фигурирующих в расследовании, якобы изображены не кассетные, а осколочно-фугасные боеприпасы.

Кассетные боеприпасы – это "контейнеры", которые взрываются в воздухе и разбрасывают мелкокалиберные бомбы и "суббоеприпасы". Значительная часть их не срабатывает и превращает окружающее пространство в минное поле. Это приводит к гибели гражданского населения.

Более ста стран мира подписали конвенцию, запрещающую использование кассетных бомб. Однако Российская Федерация не поддержала эту инициативу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео использования бомбардировщиком Су-34 ВКС России полуторатонной бомбы КАБ-1500ПР с лазерным наведением, которая считается самой мощной корректируемой бомбой. Такие боеприпасы применяли в Сирии.

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