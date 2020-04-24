Та картина, которая сейчас складывается в России в связи с эпидемией коронавируса – это картина 3-недельной давности. Случаи, которые фиксируются в данный момент – результат того, что человек отболел уже в течении двух недель, почувствовал себя очень плохо и, либо сам дошел до врачей, либо врачи дошли до него. Со слабыми симптомами и бессимптомным тесты не делают. Об этом свидетельствуют множество историй в соцсетях, как люди пытаются убедить врачей принять их, чтобы взять мазок, но в большинстве случае это оказывается невозможно.
О масштабах эпидемии в России мы поймем недели через три. Вот тогда будет более понятно, что происходит со статистикой по заболеваемости. А вот представить, что будет через месяц, просто невозможно.
Хотя масштабы в России уже и сейчас – немаленькие. Можем говорить, если не о катастрофе, то по крайней мере, об очень серьезной ситуации. Это если анализировать абсолютные величины.
Но если считать количество случаев на миллион населения, то Россия по официальным данным сравнительно в неплохой позиции. Но можно ли верить этим данным? Мне кажется, с трудом.
Проблемы ведь не только в масштабах эпидемии, но еще и в том, что российские больницы не очень-то готовы к ситуации. Судя по свидетельствам, которые распространяются в соцсетях, люди жалуются на отсутствие элементарных санитарных стандартов клиники, куда они попадают. Бывает, что человек, зараженный коронавирусом, лежит в больнице с тараканами. Когда читаешь такие истории, понимаешь, насколько беззащитно российское население перед происходящим.
Коронавирус в России
РБК
Поэтому, Россия в самом деле стоит перед серьезной угрозой, даже с учетом того, что смертность там по официальным данным достаточно низка. Но проблема коронавируса не только в его немалой летальности, но еще и в том, что провоцирует тяжелые последствия в организме человека. Он, может быть, и выживет, но есть вероятность, что останется инвалидом на всю жизнь из-за неполного восстановления легких. Вот чем опасны такие плохие условия, которые есть в значительном количестве медицинских учреждений России.
Кроме того есть еще одна проблема, о которой написал даже пропутинский фонд. На селе, где живет 37 миллионов россиян, попросту нет вообще никаких медицинских пунктов, которые могли бы обслуживать людей с коронавирусом.
Конечно, Россию и США нельзя сравнивать между собой по количеству инфицированных, это достаточно разные страны с разным населением, но совершенно точно можно сказать, что россияне оказались беззащитными перед ковид-19. Учитывая еще неэффективную социально-экономическую и жестокую политическую систему, пандемия там будет протекать с серьезными дополнительными осложнениями.
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