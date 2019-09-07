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8 сентября • обновлено в 11:57
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Галина Остаповец
Галина Остаповец
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Россия обнаглела, а Путин хочет сохранить свою жизнь – экс-генерал КГБ

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Президент России Владимир Путин сделает все возможное, чтобы остаться у власти. А когда уйдет – будет пытаться сохранить свою жизнь как можно дольше, сказал в интервью OBOZREVATEL бывший руководитель внешней разведки КГБ и генерал-майор Олег Калугин.

В первой части интервью читайте, как когда-то в 90-х обычный сотрудник КГБ Путин смог завоевать сначала доверие мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, потом Бориса Ельцина и стать президентом России.

– Вы говорили, что нынешний секретарь СНБО, а в прошлом директор ФСБ, Николай Патрушев был вашим помощником.

– Помощником, да, когда я был первым заместителем начальника ленинградского управления. В свое время, когда Андропов (Юрий Андоропов, Генсек КП КПСС. – Ред.) был еще жив, у меня тогда был конфликт с Крючковым, начальником советской разведки. И Крючков просил этот конфликт как-то разрешить мирным путем. Он меня тогда пригласил и сказал: "Ты хороший работник, все замечательно, но ты не знаешь собственной страны, провел всю жизнь за границей. Поезжай в Ленинград, будешь заместителем начальника КГБ. Узнаешь, чем живет твоя Родина, а потом, когда вернешься в Москву, у тебя будет гораздо более серьезная деловая репутация, чем сейчас. Сейчас у тебя только заграница".

Вот так я поехал в Ленинград, но пробыл там не 2 года, как Андропов сказал, он через 2 года умер, а пробыл я там почти 7 лет. И там я стал проявлять себя активно в политической жизни. На каком-то этапе меня выбрали народным депутатом СССР. Не в Петрограде, а на юге России, в Краснодарском крае, а оттуда я приехал в Москву как народный депутат СССР. И был одним из тех, кто получил иммунитет и пытался найти общий язык не с Путиным лично, а с новой российской системой.

Олег Калугин

Олег Калугин

www.forumdaily.com

Меня начали приглашали выступать с лекциями как внутри России, так и за границей. Как-то я поехал в Европу с лекционной программой, и в это время Владимир Путин, взявший уже полностью власть в руки, публично назвал меня предателем. А я публично назвал его военным преступником и сказал - за то, что он натворил в Чечне, он когда-нибудь предстанет перед международным трибуналом. За зверские расправы с чеченским народом он получил то, что ему положено. После такого словесного обмена у меня не было выхода, и я попросил убежища в США.

– Ваши бывшие подчиненные, тот же Патрушев, не пытался как-то разрешить ваш конфликт с Путиным?

– Нет, Путина в этом смысле такой человек, если он кого-то невзлюбил или наоборот, он будет добиваться решения. В этом смысле у него твердый характер, а в моем случае он несомненно чувствовал потенциального соперника.

И, кстати, мне в жизни повезло, в тот день, когда меня вызвали в военную прокуратуру, где должны были предъявить обвинения в измене, произошло чудо. В тот же день я был зарегистрирован как кандидат в депутаты Верховного Совета СССР. Таким образом, я получил иммунитет и не попал в тюрьму.

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– После войны в Чечне была война в Грузии, аннексия Крыма, война на Донбассе, вмешательство России в американские выборы, отравление Скрипалей, война в Сирии. Зачем столько агрессии?

– Россия самоутверждается, она показывает, что не столь слабая и разваленная держава, что у нее есть военные силы, специальные службы, которые могут сделать все, что угодно. Даже если взять лондонскую историю, то в этом смысле Россия обнаглела. Хочет сказать Западу, что мы не хуже. Такое чувство превосходства преобладало в российском руководстве благодаря высоким ценам на сырьевые материалы и на нефть. России удалось добиться устойчивого экономического положения и определенного прогресса в жизни населения. Так что там пока нет таких революционных настроений. И они могут расправляться с кем угодно и судебным путем, не обязательно использовать полоний для этих целей.

– Для чего Путину понадобилось аннексировать Крым и начинать войну на Донбассе?

– Это вопрос российской национальной гордости, ведь Украина – это бывшая Киевская Русь. Это неотъемлемая часть славянского народа и вдруг она повернулась в другую сторону от России. Так что здесь есть определенный теоретический и практический вызов общественности. В то же время это играет на руку российским националистам, которые считают, что вот теперь Россия будет великой. Кстати, и Путин об этом тоже говорил. У многих это чувство не только политической самодостаточности, но и политического преимущества. Это то, что возобладало в умах многих руководителей России и они искренне идут вместе с Путиным, придерживаясь этой политической линии.

Владимир Путин

Владимир Путин

offshoreview.eu

– То есть они придерживаются его линии или же мыслят так же, как и Путин?

– Думаю, они во многом разделяют его мнение. Хотя тот же Патрушев, когда был моим помощником, политических взглядов не высказывал. Он занимался текущими делами, но проявил лояльность к новому режиму. И вы знаете, что сын Патрушева при деле. В общем, эта опора на людей, которым можно доверять независимо от их политических взглядов и даже не совсем чистого прошлого, если брать Уголовный кодекс. Самое главное – это преданность руководителю, тогда все будет в порядке.

– А если захочешь уйти, что тогда?

– Будет как в Лондоне, всегда найдут способ отделаться. Я, кстати, вспоминаю одну из историй раннего путинского периода. Литвиненко тогда уже был в Лондоне, а я занимался политическими проблемами. В Лондоне он дал интервью, где рассказал о Путине, что они учились вместе и он много знал о его молодых годах. Когда я прочитал это интервью, позвонил ему в Лондон из США и сказал: "Зря ты такие вещи рассказываешь СМИ, это тебе может дорого обойтись". И вот через полгода его не стало, использовали полоний, одно из лучших средств путинского режима, которое устраняло оппонентов.

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– Литвиненко отравили, Скрипаля пытались отравить. Вы, находясь в США, себя безопасно чувствуете?

– Могу это утверждать вполне уверенно, в США не было ни одного политического убийства, организованного советской или нынешней российской властью. Бывший ответственный сотрудник ФБР Роберт Эйнджер ездил в Москву и встречался с бывшими работниками российских спецслужб. При разговоре с одним из них, вдруг всплыла моя фамилия. Эйнджер спрашивает - Литвиненко нет, того нет, Старовойтову вспомнили, а Калугин до сих пор жив. И вот что ответил бывший крупный начальник российско-советского КГБ: “Если бы он жил в Европе или в Азии, его бы уже давно не было в живых. А он живет в Америке – это совсем другое дело". И тут я могу подтвердить, в Америке не было ни одного политического убийства, организованного советской разведкой или российской властью. Где угодно, кроме США.

– Почему? Там нет российских агентов?

– Нет, агентов там было полно, мне приходилось некоторыми из них руководить. Дело в том, что США – это ядерная держава, сверхдержава и если где-то в этом будет замешана Россия – это может плохо кончиться. С Америкой лучше не шутить, вот в Лондоне – да, там нет проблем.

Александр Литвиненко

Александр Литвиненко

offshoreview.eu

– Внедрены ли сотрудники ФСБ в украинскую государственную систему?

– Наверняка. Ведь Украина сегодня не та дружеская держава, которая была когда-то, и естественно, что для России диапазон проникновения в органы информации и МИД бывших республик – это одна из основных задач. А уж в Украине тем более. Это самая крупная страна, имеющая выход на западные границы и имеющая контакты с западными странами. Для России в стратегическом плане – это серьезное дело, поэтому в Украине все может быть.

– Кого КГБ когда-то вербовало в Украине?

– Не могу сказать, я в Украине вербовками не занимался. Я занимался США, Англией, где угодно, кроме советских республик.

– Юрий Швец утверждает, что украинский политик Виктор Медведчук, кум Путина, давным-давно завербован ФСБ и работает в интересах России.

– Швец возможно знает, и если он такое говорит, то вполне возможно, что это так и есть. Впустую он говорить не будет. Думаю, это так и есть на самом деле.

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– Путин давно угрожает миру Третьей мировой войной, что сотрет всех в ядерный пепел. Он способен нажать на красную кнопку?

– Путин – человек во многом решительный, он не хвастун, с моей точки зрения, и может сделать то, что имеет в виду. Нужно быть особо осторожным, хотя конечно тот, кто нажмет первым на ядерную кнопку – войдет в историю, как самый большой преступник против человечества. Думаю, Путин будет делать все, чтобы не допустить такого атомного кошмара. Поэтому он ездит там и сям по разным странам, встречается, обнимается. Для руководителя государства это лучше, чем нажимать на кнопки с боевыми головками.

После того, как Договор о ракетах малой и средней дальности фактически перестал работать, может ли возобновиться холодная война между Россией и Западом?

– Холодная война в первую очередь была идеологической, а сейчас Россия не претендует ни на какую идеологию. Россия – ядерная держава, и Путину нужно не просто говорить о мире и дружбе, а укреплять свою страну в военном плане и доказывать всему миру, что любая попытка напасть на нее или изменить что-то в ней может закончиться полным разгромом тех, кто нападет. Ну и правда, в ядерной войне все погибнут.

– Часто пишут, что Путин сам устал от этих войн и единственное его желание – сохранить свою жизнь как можно дольше и не уйти из Кремля вперед ногами.

– Думаю, постановка вопроса в таком ракурсе вполне допустимая.

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– Многие считают Путина международным преступником. Его может ждать военный трибунал?

– Не думаю, что это произойдет. На сегодня не вижу радикальных сил, которые бы заняли откровенно антипутинскую позицию. Скорее всего, к власти придут люди из его компании, а сам Путин сделает все возможное, чтобы остаться у власти как можно дольше. А когда уйдет из нее – будет пытаться сохранить свою жизнь как можно дольше.

– Думаете, он понимает свою ответственность за определенные вещи?

– Наверняка. У него же две дочери и жена давно ушла. Он в этом смысле довольно одинокий, и эта политическая деятельность, поездки, выступления, конференции – для него способ сохранения своей жизнеспособности. Мне кажется, он человек хитроумный, знает, как ему жить, как не потерять свою жизнь и то, чего он достиг.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Отравление Скрипаля Российская военная угроза Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Владимир Путин Олег Калугин
Место
Россия
Теги
Новости России война
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Очередной предатель. Все равно что майданец.
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Andria Viktor
Andria Viktor
В истории не было эпизодов без войн.Постоянно идут локальные,или более глобальные войны.назовите хоть одно столетие без войн?не найдете.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Это все решается главными кукловодами мира,кот.находятся в тени.идет передел мира,нашлись игроки и стада баранов.
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