Россия готовится к ракетной гонке? Путин дал срочное поручение

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Документ предполагает, что президент получит право возобновить действие договора, передает "Интерфакс".

Спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что совет Думы 30 мая определит сроки его рассмотрения.

Владимир Путин

29 мая Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении вопроса о приостановлении ДРСМД.

В случае принятия закона о приостановлении РФ выполнения ДРСМД документ вступит в силу со дня опубликования.

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

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