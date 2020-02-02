В последние дни января путинская Россия добилась очередной виктории в Старом свете и потерпела поражение в Новом свете.

Сначала о виктории. Во-первых, Петра Толстого избрали заместителем председателя ПАСЕ. Правда, со второй попытки и далеко не сокрушительным большинством: "за" - 132, "против" - 117. Но то, что член Высшего совета "Единой России", автор антисемитского спича про "тех, кто выскочил из-за черты оседлости с наганом в 17-м году", Петр Олегович Толстой стал одним из руководителей ПАСЕ – это большой успех европейских парламентариев.

Это счастливое для путинской России событие случилось 28.01.2020, а на следующий день, 29.01.2020 Страсбург стал уже совсем нашим, российским. Накануне с предложением не утверждать полномочия делегации РФ выступили парламентарии Литвы и Латвии Эмануэлис Зингерис и Мария Голубева.

Зингерис пожаловался, что Москва нарушает обязательства, которые приняла на себя как член Совета Европы, в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии. А Голубева объяснила, что полномочия российской делегации утверждать нельзя, поскольку ее члены избирались в том числе голосами депутатов от Крыма, а Крым российским никто в Европе не признает. Кроме того, она обратила внимание членов ПАСЕ на то, что в составе делегации РФ есть те, кто находится под санкциями в связи с событиями в Украине.

В мониторинговом комитете по этому случаю было подготовлено решение с рекомендацией не подвергать Россию санкциям. Проект этого решения готовил удивительный человек по фамилии Кокс. Тини Кокс является членом Социалистической партии Нидерландов и председателем партии Европейских левых в ПАСЕ. Но удивителен он не этим. А тем, что этот добрый человек, живущий в одной из самых благополучных стран Европы, работавший ранее в центре правовой помощи, то есть защищавший права и свободы граждан, став депутатом ПАСЕ превратился в одного из главных лоббистов путинской России, страны, в которой права и свободы не соблюдаются, а решения ЕСПЧ не исполняются так часто, что считать РФ частью Европы сегодня уже как-то неловко.

Призвав и на этот раз не наказывать Россию и утвердить полномочия ее делегации, господин Кокс обратил внимание на "прогресс", которого, по его мнению, удалось достичь на украинском направлении. "Россия освободила всех украинских моряков. Был освобожден известный режиссер Сенцов. Также отмечу решение президентов России и Украины поговорить друг с другом, чтобы решить или попробовать решить проблемы, которые стоят перед их странами",— отчитывался о достижениях путинской России в сфере гуманизма господин Кокс.

Украинские парламентарии пытались напомнить, что Крым — аннексирован, на Донбассе — война, а Россия — сторона этого конфликта. Следовательно, делегацию РФ вполне логично было бы подвергнуть санкциям и не подтверждать ее полномочий в ПАСЕ. Но тут выяснилось, что большинство делегатов ПАСЕ либо плохо слышат, либо в этот момент отвлеклись на какие-то более важные дела, чем такие пустяки, как аннексия и война в Европе.

В итоге большинством в 96 голосов ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации. Лишь 44 депутата выступили против. Европа вновь стала от Владивостока до Лиссабона, как и мечтал господин Макрон.

В то время, как Старый свет вернул путинскую Россию в свои объятья, Новый свет в тот же день, 29.01.2020 отхлестал ее свежими санкциями. Минфин США объявил о расширении санкций против России, добавив в него восемь физлиц и одну транспортную компанию - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Ограничение введены за "продолжающуюся агрессию" в Крыму. Введены санкции против временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Законодательного собрания Севастополя в 2016-19 гг, а в настоящее время заместителя главы Законодательного собрания Севастополя и члена Совета Федерации Екатерины Алтабаевой. Кроме них под санкции Нового света попали Сергей Даниленко (председатель Севастопольского избиркома), Лидия Басова (его заместитель), Екатерина Пыркова (секретарь Севастопольского избиркома), Владимир Немцев (председатель Заксобрания Севастополя).

В отношении этих людей США, Канада и ЕС действовали согласованно – все они не смогут вести дела и приезжать в страны ЕС и Северной Америки. Но в американском списке есть человек, которого нет в списке ЕС. Это Александр Ганов, который, как отмечает Минфин США, "связан с компанией "Гранд Сервис Экспресс", а на самом деле является ее директором. Эта компания специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. По данным Минтранса России, эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым и теперь не сможет взаимодействовать ни с одной структурой западного мира.

Новости Две проблемы для Путина

Очевидно, что западные санкции малоэффективны, и к тому же их не так сложно обойти, поскольку контроль за ними организован крайне слабо. Пока речь идет больше о моральном, психологическом воздействии. Людям послан внятный сигнал: вы теперь часть преступного режима и с вами не хотят иметь дело в тех странах, в которых очень хотят иметь недвижимость, лечиться и учить детей все высокопоставленные чиновники вашей страны. Вы – изгои. Но это сигналы по части экономики. А в части политики Запад, особенно "старый Запад", Европа, посылает сигналы прямо противоположные. А именно: делайте что хотите, аннексируйте, убивайте в центре Европы, у нас всегда найдутся коксы и прочие чемберлены с даладье, которые с удовольствием пожмут ваши руки, делая вид, что не замечают стекающую с них кровь. И вот это чертово раздвоение Запада, которое в середине прошлого века уже привело к величайшей трагедии, сегодня вновь толкает мир в эту же кромешную сторону…

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