Рубль зашатался и ослабел по отношению к доллару, начиная еще с января этого года. Это связано прежде всего с историей коронавируса и очень резким падением цен на нефть. Что же будет дальше с рублем? Погуглите прогнозы аналитиков по рынку, и вы поймете, что даже лучшие эксперты, которые говорят, что рубль будет укрепляться или ослабляться в таком-то в коридоре, все время ошибаются. Почему?

За динамикой рубля стоит то, что это очень слабая валюта из-за фундаментальной слабости нашей экономики. Она не растет и нет никакой уверенности в ее перспективе. Мы очень зависим не только от мировых цен на сырье, но и от перспектив мировой экономики, плюс еще ходим под санкциями. Как только мировую экономику начинает лихорадить - это прежде всего бьет по таким сырьевым державам, как мы. И защититься нечем, рубль сразу и поплыл.

Когда и что случиться - спрогнозировать не можем. Мой прогноз, о котором я говорю уже три года – не стоит связывать с рублем какие-то серьезные и большие надежды на будущее. Фундаментально это слабая валюта плюс еще всякие санкции.

Истории резкого ослабления рубля могут и будут происходить еще. Я не верю в его перспективы, шоки и удары по рублю – ожидать стоить.

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