Российский политик рассказал, как Медведчук разочаровал Путина

Кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук теряет роль ответственного за "украинское направление" в Кремле.

Об этом рассказал в эфире ObozTV оппозиционный российский политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. По его словам, в окружении Путина идет жесткая борьба между Медведчуком, помощником президента РФ Владиславом Сурковым и российскими силовиками.

"Сурков конкурирует с Медведчуком и силовиками – там три вектора относительно Украины действуют, и эти векторы все время то усиливаются, то ослабляются", – рассказал российский политик.

Пономарев сообщил, что сейчас т.н. "вектор Медведчука" ослаблен: "Ему не удалось добиться того результата, который он обещал Путину на парламентских выборах. Наверняка никто из его людей не попадет в правительство, вряд ли они получат даже какие-то значимые назначения в Верховной Раде, может быть один комитет символический. Это все будет выставлять Медведчука как человека, который дает пустые обещания, за которые не может ответить".

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По его словам, в этих условиях усиливается Сурков, что для Украины в данной ситуации может быть выгодно.

"Сурков изначально стоял на позиции, что надо эту донбассовскую тему расторговывать, что не надо стоять уперто. Если силовики на ней зарабатывают каждый день – на контрабанде, на наркотиках, на войне делают деньги, то Сурков решает политическую задачу. Здесь его интересы с украинскими гораздо ближе, чем интересы всех остальных", – считает Пономарев.

При этом российский политик отметил, что Медведчук, несмотря на неудачи на украинском направлении, останется приближенным к Путину лицом.

"Путин никогда не расстается с людьми. Даже с теми, которые показали себя полными недееспособными идиотами, он не расстается. Он может их отодвинуть от принятия решений, но все равно они останутся ему близкими людьми, он в этом смысле очень верный. Вот если бы Медведчук продемонстрировал какую-то нелояльность, с американцами бы начал о чем-то договариваться, тогда не помогло бы, что кум. Но пока Путин понимает, что Медведчук ему лично полностью лоялен, их личному общению ничто не угрожает", – пояснил он.

Владимир Путин и Виктор Медведчук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский журналист, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, почему президент России Владимир Путин отказался отдавать своему куму Виктору Медведчуку пленных украинских моряков.

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