Российский истребитель рухнул в Черное море

Российский военный самолет Су-27 разбился в акватории Черного моря во время плановых полетов.

Истребитель упал 25 марта около 20:10 (19:10 по киевскому времени), спустя минуту был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка, сообщают РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. .

Су-27 vitalykuzmin.net

Сейчас ведутся поиски летчика, которые затруднены из-за сложных метеоусловий в районе проведения операции.

В район, где зафиксирован аварийный сигнал, направлены малый противолодочный корабль, самолет Ан-26, вертолет Ми-8, а также гражданские суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России под Астраханью 28 февраля разбился вертолет. Тогда сообщалось о гибели одного человека.

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