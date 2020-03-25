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25 марта • обновлено в 22:09
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Российский истребитель рухнул в Черное море

36.4т
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Российский военный самолет Су-27 разбился в акватории Черного моря во время плановых полетов.

Истребитель упал 25 марта около 20:10 (19:10 по киевскому времени), спустя минуту был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка, сообщают РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. .

Су-27

Су-27

vitalykuzmin.net

Сейчас ведутся поиски летчика, которые затруднены из-за сложных метеоусловий в районе проведения операции.

В район, где зафиксирован аварийный сигнал, направлены малый противолодочный корабль, самолет Ан-26, вертолет Ми-8, а также гражданские суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России под Астраханью 28 февраля разбился вертолет. Тогда сообщалось о гибели одного человека.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Россия
Тег
Авиакатастрофа
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
ЕЩЁ ОЛИН ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ НА РосПЕдирацию!!!! =))) Полетели ЧЁРНЫЕ ЛЕБЕДИ НА ЛАПТЕРОСЕЮ!!!! =))) Ах-ха-ха-ха)))
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1
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Tsoorin Yaro
Tsoorin Yaro
хорошая новость
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4
1
Александрович Виктор
Александрович Виктор
Да ,пятое поколение. Бу-га-га
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