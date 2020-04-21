В пасхальном видеообращении президента России Владимира Путина нашли ряд недоробаток со стороны видеооператора.
Для наглядности российский драматург Валерий Печейкин провел сравнение кадров с поздравлением королевы Великобритании Елизаветы и речью главы страны-агрессора. В частности, он выделил 9 ключевых пунктов, которые говорят о провальном клипе с участием Путина.
Ниже приводим полный перечень без изменений.
1. Завален горизонт! Да, друзья, при съемке президента в стране, давшей миру Тарковского и мультфильм "Маша и медведь".
2. Линии пересекаются в "сильных точках", куда обращен взгляд зрителя. Так вот, мне даже пришлось поправить кадрирование ВВП, чтобы понять, куда, собственно, предлагает мне смотреть оператор. В оригинале это желваки президента и… левая почка? Тонкий кишечник? Куда-а-а? Смотрим дальше…
3. В нижней трети у Путина — чайник, чашка с блюдцем, паска и яйца. Второй акцент на яйца — самого Путина. Кто и зачем его так посадил? Это просто п**дец.
4. В случае с королевой "сильные точки" — это рот и (нет, не с*ськи) — сердце. Она буквально как бы говорит устами от сердца. Понимаете? Это нам сообщает композиция кадра.
5. У королевы камера киношная, у Путина — телевизионная. И свет такой же: направленный и общий студийный.
6. Путин сидит близко к камину, он в той же резкости, не возникает "размытого фона", который дает сосредоточиться на говорящем.
7. В то же время у королевы позади — уют и красота. У Путина — новодел и бункер.
8. Королева сидит в одежде нефритового цвета. Ни рядом, ни вокруг нее нет такого цвета и его оттенков. Таким образом, ее фигура отделена от пространства. Путин же — в брюках и кофте цвета камина. Где тут президент, а где облицовка — не сразу поймешь,
9. И наконец паска хоть криво, но показана в нижней левой трети. А сзади на табуретке стоит икона. Если расшифровывать это, то так: быт и кусь важнее, чем Бог и воскрешение.
Владимир Путин и королева Елизавета
Скриншот страницы
"Но, возможно, я зря так придираюсь и нам действительно хотели сказать, что еда важнее духа, а Путин — это мрачный камин вокруг адского огня. И только в его руках — заваливать горизонт и поднимать из-за него Солнце", — с сарказмом отметил Печейкин.
В комментариях под его разбором также разгорелась активная дискуссия, где пользователи поделились своим негативным впечатлением о Путине.
"Даже без такого тонкого разбора, сразу бросается в глаза разница поз – аристократка и вор в законе", "Это не заваленный горизонт, а специальный наклон земной оси, чтобы Америку затопило!", "А что вы хотите, королева, она королева и есть. А Вован, просто гопник при власти", "Опять англичанка нагадила", "Ехидная п*скуда. И я не о даме", – пишут люди, нелестно высказываясь о лидере страны-агрессора.
Не сомневаюсь, что вы вчера, как и я смотрели пасхальное обращение Путина. Но не знаю, все ли кричали как я — кричал. Смотрите, я сделал 2 кадра. Один — пасхальное обращение Путина, другой — обращение королевы Елизаветы о коронавирусе. Видите сетку? Видите разницу? Если нет, то я — драматург — постараюсь объяснить, в чем ошибки оператора. 1. Завален горизонт! Да, друзья, при съемке президента в стране, давшей миру Тарковского и мультфильм "Маша и медведь". 2. Линии пересекаются в "сильных точках", куда обращен взгляд зрителя. Так вот, мне даже пришлось поправить кадрирование ВВП, чтобы понять, куда, собственно, предлагает мне смотреть оператор. В оригинале это желваки президента и… левая почка? Тонкий кишечник? Куда-а-а? Смотрим дальше… 3. В нижней трети у Путина — чайник, чашка с блюдцем, пасха, кулич и яйца. Второй акцент на яйца — самого Путина. Кто и зачем его так посадил? Это просто пи.дец. 4. В случае с королевой "сильные точки" — это рот и (нет, не сиськи) — сердце. Она буквально как бы говорит устами от сердца. Понимаете? Это нам сообщает композиция кадра. 5. У королевы камера киношная, у Путина — телевизонная. И свет такой же: направленный и общий студийный. 6. Путин сидит близко к камину, он в той же резкости, не возникает "размытого фона", который дает сосредоточиться на говорящем. 7. В то же время у королевы позади — уют и красота. У Путина — новодел и бункер. 8. Королева сидит в одежде нефритового цвета. Ни рядом, ни вокруг нее нет такого цвета и его оттенков. Таким образом, ее фигура отделена от пространства. Путин же — в брюках и кофте цвета камина. Где тут президент, а где облицовка — не сразу поймешь, 9. И наконец пасха и куличи нам хоть криво, но показаны в нижней левой трети. А сзади (!) на табуретке (!) стоит икона. Если расшифровывать это, то так: быт и кусь важнее, чем бог и воскрешение. 🤦♂️ Но, возможно, я зря так придираюсь и нам действительно хотели сказать, что еда важнее духа, а Путин — это мрачный камин вокруг адского огня. И только в его руках — заваливать горизонт и поднимать из-за него Солнце. С Богом!
Как сообщал OBOZREVATEL:
видеопоздравление Владимира Путина для граждан на праздник Пасхи разозлило россиян.
Также в сети появилось фото пасхального стола Путина. На нем были чайник с заваренным чаем, сырная и сдобная паска с крашенными яйцами.
А одет во время обращения Путин был в кашемировый кардиган премиальной итальянской марки Loro Piana. Темно-синюю кофту Costa Inglese можно было купить за 103 789 рублей (более 37 тысяч гривен). Сейчас эта колекция уже не продается.
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