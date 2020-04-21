В пасхальном видеообращении президента России Владимира Путина нашли ряд недоробаток со стороны видеооператора.

Для наглядности российский драматург Валерий Печейкин провел сравнение кадров с поздравлением королевы Великобритании Елизаветы и речью главы страны-агрессора. В частности, он выделил 9 ключевых пунктов, которые говорят о провальном клипе с участием Путина.

Ниже приводим полный перечень без изменений.

1. Завален горизонт! Да, друзья, при съемке президента в стране, давшей миру Тарковского и мультфильм "Маша и медведь".

2. Линии пересекаются в "сильных точках", куда обращен взгляд зрителя. Так вот, мне даже пришлось поправить кадрирование ВВП, чтобы понять, куда, собственно, предлагает мне смотреть оператор. В оригинале это желваки президента и… левая почка? Тонкий кишечник? Куда-а-а? Смотрим дальше…

3. В нижней трети у Путина — чайник, чашка с блюдцем, паска и яйца. Второй акцент на яйца — самого Путина. Кто и зачем его так посадил? Это просто п**дец.

4. В случае с королевой "сильные точки" — это рот и (нет, не с*ськи) — сердце. Она буквально как бы говорит устами от сердца. Понимаете? Это нам сообщает композиция кадра.

5. У королевы камера киношная, у Путина — телевизионная. И свет такой же: направленный и общий студийный.

6. Путин сидит близко к камину, он в той же резкости, не возникает "размытого фона", который дает сосредоточиться на говорящем.

7. В то же время у королевы позади — уют и красота. У Путина — новодел и бункер.

8. Королева сидит в одежде нефритового цвета. Ни рядом, ни вокруг нее нет такого цвета и его оттенков. Таким образом, ее фигура отделена от пространства. Путин же — в брюках и кофте цвета камина. Где тут президент, а где облицовка — не сразу поймешь,

9. И наконец паска хоть криво, но показана в нижней левой трети. А сзади на табуретке стоит икона. Если расшифровывать это, то так: быт и кусь важнее, чем Бог и воскрешение.

Владимир Путин и королева Елизавета Скриншот страницы

"Но, возможно, я зря так придираюсь и нам действительно хотели сказать, что еда важнее духа, а Путин — это мрачный камин вокруг адского огня. И только в его руках — заваливать горизонт и поднимать из-за него Солнце", — с сарказмом отметил Печейкин.

В комментариях под его разбором также разгорелась активная дискуссия, где пользователи поделились своим негативным впечатлением о Путине.

"Даже без такого тонкого разбора, сразу бросается в глаза разница поз – аристократка и вор в законе", "Это не заваленный горизонт, а специальный наклон земной оси, чтобы Америку затопило!", "А что вы хотите, королева, она королева и есть. А Вован, просто гопник при власти", "Опять англичанка нагадила", "Ехидная п*скуда. И я не о даме", – пишут люди, нелестно высказываясь о лидере страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

видеопоздравление Владимира Путина для граждан на праздник Пасхи разозлило россиян.

Также в сети появилось фото пасхального стола Путина. На нем были чайник с заваренным чаем, сырная и сдобная паска с крашенными яйцами.

А одет во время обращения Путин был в кашемировый кардиган премиальной итальянской марки Loro Piana. Темно-синюю кофту Costa Inglese можно было купить за 103 789 рублей (более 37 тысяч гривен). Сейчас эта колекция уже не продается.

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