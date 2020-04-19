С крашенными яйцами и паской: появилось фото Пасхального стола Путина

Во время обращения к россиянам президента Владимира Путина на его праздничном столе были крашенные яйца, паска и кулич (творожная паска).

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram-канале кремлевского журналистского пула. На фото видно, что Путин сидит на кресле, сзади него камин, а рядом небольшой стол.

На нем стоит небольшой сервиз и чайник с заваренным чаем. На отдельном блюде кулич, а на другом паска с крашенными яйцами. Как ни странно, но на паске инициалы "ХВ – Христос Воскрес" сочитается с флагом России.

Пул №3

Готовил ли Путин эти блюда, и ел ли он их вообще – неизвестно.

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