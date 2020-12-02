Российские пропагандисты попали в расистский скандал из-за пародии на Обаму. Видео

Британское издание The Times обвинило российский пропагандистский телеканал НТВ в расизме из-за пародии на бывшего президента США Барака Обаму.

Речь идет о передаче "Международная пилорама", которую ведет Тигран Кеосаян, пишет газета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В пародии актриса, изображающая 44-го президента США поет песню "Я шоколадный заяц". А пребывание на посту Обамы ведущий называет "темной стороной" американской истории и говорит, что того могут принять за цыганку в России.

Отметим, что Тигран Кеосян является мужем Маргариты Симоньян главного редактора еще одного пропагандистского телеканала Russia Today, которая пишет для программы сценарии. По данным The Times, за один эфир супруги получают около пяти миллионов рублей (1,8 млн грн).

Также газета подчеркивает, что телеканалом НТВ владеет "Газпром" – один из крупнейших спонсоров Лиги Чемпионов УЕФА.

"Трансляция НТВ может поставить в неловкое положение УЕФА, руководящий орган европейского футбола, поскольку он стремится активизировать свои усилия по борьбе с расизмом", – пишет издание, приводя также комментарий представителя международной организации Fare, которая вместе с УЕФА ведет антирасистскую кампанию. "Как спонсоры крупнейшего клубного соревнования в мировом футболе, которое ставит своей целью пропаганду позитивных ценностей, "Газпром" должен сделать заявление сейчас и гарантировать, что подобное проявление расизма больше не повторится".

На публикацию уже отреагировала Симоньян. Она написала в Twitter, что ее муж, являясь "частью этнического меньшинства, регулярно шутит в эфире над своим большим этническим носом и принадлежностью к черным".

"Погуглите, если не знаете, какие этнические группы в России называют "черными"", - посоветовала она британским журналистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники не пропустили на территорию страны оператора телеканала Russia Today. Гражданин Российской Федерации получил запрет въезда на три года.