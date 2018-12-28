Экономика взорвется, Путин будет бессилен: Слава Рабинович описал сценарий конца России

При цене на нефть в 40 долларов за баррель российская экономика взорвется катастрофически быстро. Если же стоимость поднимется до 110 долл., экономика будет взрываться в более длинной перспективе, медленно загнивая.

"Российская экономика замедлила свой рост еще до геополитических авантюр Путина. За 2013-й год она выросла только на 1,3% и это при цене на нефть в 110 долл. за баррель. Этот рост замедлялся от квартала к кварталу, превратился в ноль. Потом наступила рецессия. Теперь при неконкурентоспособной средневзвешенной стоимости капитала, при разрушенной репутации страны и при неизбежном и необратимом технологическом отставании, экономика России просто взорвется. Падение и взрыв неизбежны при любом из этих сценариев — при цене на нефть 40 долл. или при 110 долл. В последнем случае экономика будет взрываться в более длинной перспективе, медленно загнивая", — написал в блоге на OBOZREVATEL российский финансист Слава Рабинович.

По его словам, российское руководство не в силах будет ответить на экономический вызов перед своей страной.

"Правительству и главе государства нужно отвечать за экономическое состояние страны, которой они управляют. Но они не захотели этого делать в 2013-м, когда экономика во второй раз за четыре года упала в рецессию. Что они сделали? Они аннексировали Крым, развязали войну и уничтожили несколько десятков тысяч человек. Вот, что было сделано тогда — переключили внимание и изменили повестку дня. В принципе, это у них получилось. Так будет и дальше. Платить за все будет население страны", — резюмировал финансист.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последний месяц российский рубль обвалился по отношению к доллару. В конце ноября он торговался на отметке 66,48 руб./$, при этом в среду, 26 декабря, он вырос до 68,75 руб./$

Позже в тот же день курс евро превысил 79 руб. впервые с 18 сентября, а доллар подскочил до отметки 69,35 руб. впервые с 12 сентября.

При этом цена на баррель Brent за последнее время опустилась до отметки 53 дол.

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