России грозит революция с ужасными последствиями, – Дробович

В России в ближайшее время может начаться революция.

Российской Федерации грозит революция, последствия которой превысят те, что были в 1917 году.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал директор Института национальной памяти, философ Антон Дробович. "Если у россиян хватит сил мирным путем изменить ситуацию, то окей. Если не хватит, тогда революция 1917 года будет казаться им легкой прогулкой. То, что назревает в России, может иметь ужасные последствия", – заявил он.

"Россия плохо кончит, если продолжит в таком же духе", – отметил философ. Он уточнил, что имеет в виду несправедливые войны, которые ведет РФ, в частности, в Украине, которые получают соответствующую международно-правовую оценку.

"Есть все основания полагать, что в ближайшее время у них будет большая проблема, если военно-политическое руководство не изменит свое отношение. И закончится это, скорее всего, распадом", – спрогнозировал Дробович.

Как писал OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что за массовыми протестами в Хабаровске якобы стоят украинские активисты. По его словам, они хотят "развалить Россию", отделив этот край.

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