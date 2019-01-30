Давайте я вам поясню про новые санкции США против венесуэльской нефтяной компании PdVSA. Санкции крайне серьезные: заблокированы все их активы в США (это прежде всего нефтеперерабатывающая компания Citgo, которая входит в топ-10 крупнейших американских переработчиков, и также владеет бензоколонками и другой downstream-инфраструктурой), а также PdVSA внесена в тот самый SDN-List (куда в апреле прошлого года попали компании Дерипаски и Вексельберга), что по сути запрещает любым американским физическим и юридическим лицам иметь с ней дела. То есть покупать нефть. То есть по факту это эмбарго на импорт венесуэльской нефти в США.

Венесуэла экспортирует в США примерно 45% нефти. Американским компаниям даны два месяца (до 29 марта), чтобы завершить операции по действующим контрактам, после чего поставки должны быть прекращены.

Ситуация эта обоюдоострая для Венесуэлы и США. Дело в том, что многие НПЗ американского Юга были запроектированы именно на переработку тяжелой венесуэльской нефти, и заменить ее схожими сортами будет непросто. Скорее всего, это приведет к заметному росту цен на бензин на Юге США. Именно поэтому американцы долго боялись эмбарго на импорт венесуэльской нефти вводить.

Поэтому я думаю, что это скорее не долгоиграющая блокада венесуэльской нефти, а американцы играют ва-банк - хотят быстро лишить Мадуро источников поступления наличности и передать их под контроль переходного президента Гуаидо, чтобы ускорить передачу власти. Если это дело затянется, это бумерангом ударит по американскому рынку. Думаю, что Трамп этого бы не хотел (поэтому он так долго это эмбарго и не вводил, несмотря на постоянные советы ястребов).

Ресурсы Гуаидо получит в таком случае весьма серьезные. Прежде всего, это Citgo, которая продает нефтепродукты в США и является ключевым источником кэша для Венесуэлы. Все эти $ сейчас могут оказаться в руках Гуаидо.

Во-вторых, Гуаидо может сейчас взять под контроль многие поступления по экспортным контрактам PdVSA на сырую нефть. В-третьих!! И это очень важно. Венесуэла, будучи богатой ресурсами сырой нефти, очень зависит от импорта нефтепродуктов - сама себя не в состоянии обеспечить качественными нефтепродуктами. Очень типичная ситуация для марксистско-ленинских экономик, в СССР была такая же проблема.

Нефть в Венесуэле

Так вот, Венесуэла сейчас значительную долю топлива получает из США посредством бартера - в обмен на поставки сырой нефти получает из США нефтепродукты. Сейчас этот канал поставок топлива будет перекрыт. Страна может остаться без топлива.

Сможет ли Венесуэла продолжать продавать нефть? В принципе да, но в мире не так много перерабатывающих мощностей, которые могут с тяжелой венесуэльской нефтью работать. То есть они проиграют время и потеряют $ - будут вынуждены продавать с большими скидками. В последние месяцы, например, из-за такой же проблемы с нехваткой подходящих перерабатывающих мощностей тяжелая западноканадская нефть Western Canadian Select опускалась аж до $15 (!!!) за баррель.

Но, повторяю, не думаю, что эта история затянется, так как это ударит и по США. Скорее всего, американцы хотят быстро заставить Мадуро сдать власть, лишив его денег. В принципе заход такой, внушительный. Мадуро очень сложно будет выбраться из этого - доступа к международным кредитным рынкам у него нет, Китай и Россия уже слишком много в него вложили и скорее обеспокоены возвратом вложенного, а новое вбухивать?... в диктатора, который вот-вот падет?...

Что это означает для России? Проблема, прежде всего, с кредитами Роснефти, выданными PdVSA, которые та выплачивает поставками нефти. Эта нефть идет на германские НПЗ Роснефти, которые как раз работают с тяжелой венесуэльской нефтью (собственно, Роснефть в свое время и купила долю в германских НПЗ у PdVSA). Трудно пока сказать, насколько эти операции пострадают от американских санкций: думаю, что немецкие компании будут в этом плане очень осторожны и, вероятно, будут соблюдать режим санкций добровольно, как они это делают, например, по Ирану (Германия санкций против Ирана не вводила, но все боятся США и добровольно отказываются там работать).

Так что Роснефть попала в сложную ситуацию с возвратом своих кредитов Венесуэле.

Про влияние этой ситуации на мировые цены на нефть: скорее всего, никакого особого влияния не будет, так как добыча в Венесуэле сейчас на исторических минимумах и рынок этот венесуэльский кризис давно отыграл.

Как-то так.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.