"Для подавления бунтов": Росгвардия оскандалилась вакансией для ОМОНовца

Росгвардия разместила на одном из сайтов поиска работы вакансию "бойца ОМОНа", очертив круг его обязанностей "сопровождением акций протестов" и "подавлением бунтов" в Москве (Россия).

Как сообщают "Открытые медиа", соответствующее объявление появилось на Headhunter. Инициатором его публикации стало Главное управление российского силового ведомства по Москве.

"От 55 000 до 65 000 рублей на руки. Государственная корпорация ОМОН ГУ Росгвардии по городу Москва (батальон 5, рота 3). Строгино, Москва, улица Твардовского, 2к2", – говорится в объявлении.

Примечательно, что представитель Headhunter сообщил журналистам, что аккаунт Росгвардии на их сервисе верифицирован.

"Главная задача в работе – охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в городе Москве, охрана правопорядка в опасных зонах, при чрезвычайных ситуациях, пресечение преступления, правонарушений, массовых беспорядков, групповых нарушений общественного порядка и массовых погромов", – говорится в описании вакансии. Среди обязанностей также указаны "сопровождение демонстраций и акций протестов" и "подавление бунтов".

ОМОН на протестах в России "Медиазона"

Однако представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что формулировка о бунтах связана "с выполнением задач по оказанию содействия в поддержании правопорядка в учреждениях пенитенциарной системы".

Отметим, что скандальная вакансия была опубликована 26 августа сразу для 52 регионов Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время протестов в Москве сотрудники Росгвардии избили девушку, ударив ее кулаком в живот. Однако позднее путинские силовики заявили, что якобы не имеют никакого отношения к их структуре.

Российские артисты Егор Крид и Сергей Лазарев гневно высказались об этом инциденте. Звезды отметили, что чтобы не сделала избитая девушка, такого не должно происходить.

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