Бедный, несчастный Трамп! Едва оправившись от коронавирусной инфекции, этот невольник Овального кабинета был вынужден предстать перед Байденом, чтобы отражать атаки соперника в заключительных дебатах. "Я не могу закрыться в помещении и ждать, когда закончится эпидемия!" - отчаянно воскликнул Донни, даже не думая о том, насколько он неправ. В этом грешном мире есть политик, которому и дебаты до лампочки, и "обвинения не колышат", и пандемию он пережидает в бункере, заявляя о том, что главная его задача – "не простудиться на похоронах врагов". Дряхлеющий карлик, теряющий зубы вслед за рассудком, снова наговорил по "Валдайской" видеосвязи чуть ли не на Третью мировую войну.

Судя по озвученным мыслям, картина мироустройства в черепе оратора выглядит вопиюще несправедливой, рождая позывы к срочному запуску "Буревестников" и прочих "Кинжалов" - во имя наведения порядка на планете по завету Сент-Экзюпери. Весь этот параноидальный фарш из обид и компьютерных галлюцинаций подается вместе с лапшой об имперском величии и обильно развешивается на ушах невзыскательной аудитории. Много ли ей надо, если даже вместо хлеба она готова жрать клейковину из фуражного зерна под тупой гогот вырожденцев Маслякова?..

Но сначала повелитель бункера пообещал олигархату, представленному на сборище РСПП, не вводить ковидных ограничений, как это было весной. Олигархи с трепетом ждут развития второй волны пандемии, умоляя царя-батюшку избавить их от разорительных издержек. Но вторая волна уже накрывает страну, и перед "урководством" встает суровый выбор: либо "жирная скотобаза" потеряет приличные деньги, либо страна потеряет население. Не всё, конечно, - процентов 70. Обидно, когда ты всю свою бандитскую жизнь, играя в глобальный гоп-стоп, с издёвкой задавал вопрос – "Кошелек или жизнь?", а тут приперся какой-то вирусняк, который и через лупу-то не разглядеть, и дерзко задает этот вопрос тебе самому. И хочешь - не хочешь, а выбирать приходится. И пока этот выбор не в пользу населения.

Впрочем, население это и радо идти под нож патологоанатома. Оно так весело ударялось в беспринципность и конформизм в "тучные нулевые", когда нефтяные брызги перепадали и ему; оно так охотно подвинулось рассудком от "победобесия" и "крымнашизма" в зловонные "десятые", что теперь, когда суровые "двадцатые" предъявляют первые счета за политический банкет – готово полезть в петлю или броситься с поехавшей крыши – лишь бы не платить и не отвечать ни за что. Глядя в зеркало, пост-совок готов уже не плюнуть, а выстрелить в собственное отражение. Массив грехов перевешивает инстинкт самосохранения. Мы наблюдаем не безумство храбрых, воспетое когда-то Горьким, но эпидемию трусливого сумасшествия.

Пассажир автобуса в Великом Новгороде выстрелил из травматического пистолета в другого пассажира в ответ на замечание из-за отказа надеть маску или выйти из транспорта. Пермские полицейские избили мужчину за отсутствие маски на глазах у его маленькой дочки. Правоохранители дали расплатиться "безмасочнику" в магазине, а на выходе избили и вместе с дочкой повезли в отдел. Причем, профсоюз полиции одобрил подобные жесткие меры.

Эти два бытовых показательных примера предъявляют нам устоявшийся характер народа-самоистязателя, мазохистски наказывающего самого себя за все содеянное, где вместо вериг – тупая полицейщина. Голосовал за Путина? – получи дубинкой по башке. Орал "Крым – наш"? – вот тебе "трёшечка" просто так, судье не жалко. Топил за "стабильность"? – получи увольнение с перспективой не найти работу никогда. Тебя "не касалось" и ты "не лез в политику"? – отправляйся-ка, дружок, под ИВЛ, если, конечно, в больнице не украли трубу для подачи кислорода. Все это и есть расплата. Будничная, жестокая, никчемная. Сегодняшняя Россия – территория позора, а не героизма. Это когда-то "деды былинные воевали с фашистами, пуская под откос эшелоны с коричневыми карателями". Сегодня этих фашистов – тьма тьмущая, они повсюду, и главное – говорят по-русски, потому что выросли в соседнем дворе, но не найдется на них кудлатой партизанщины – утонула в пивной кружке у Геббельс-ящика.

Обезумевший беззубый фараон сидит в бункере перед камерой и делает заявления межгалактического масштаба – в то время, как ковидная чума безжалостно косит его подданных. Эпоха разложенцев, заигравшихся в мафию без границ, и должна заканчиваться именно так – смертельной жатвой, где страшный урожай пожинает невидимый Джокер, с которым не договориться и не подкупить, не отравить "Новичком" и не расстрелять у Красной площади. И подступает он все ближе, насмехаясь над фейковой вакциной и раздевая короля донага, тотально обнуляя бедолагу – так, как вообще не предполагалось!..

Братва покашливает перед скорым оглашением итогов выборов в США – как будто имя очередного хозяина Белого дома что-то может изменить внутри России. Будет Трамп – жди неприятностей, будет Байден – пощады не жди. Небогатый выбор у парикмахера-маньяка: вас освежить одеколоном перед отрублением башки или сойдет и так?

Фараону еще бы повоевать напоследок, но дырка в бюджете не позволяет устроить шикарный замес в виде битвы скрепных гладиаторов. Приходится довольствоваться галлюциногенной химозой, пускаясь в рассуждения о договорах СНВ и Китае, что вместе с Германией почти дорос до ранга "супердержавы". А подданные все падают и падают. Уже у самого бункера хрипят. И непонятно, кто им дышать не дает: то ли ковид проклятый, то ли сами душат друг друга. Так и должно быть: эпоха фараона всегда заканчивается масштабными похоронами, когда рядом с главным саркофагом укладывают всех, кто любил усопшего. Так что 86% приготовиться: Рай зовет!

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