Робот "Федор" застрял в космосе: с Россией случилось новое фиаско

Российский космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться в запланированное время с МКС.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Центр управления полетами. Отмечается, что он приблизился к станции, завис, а затем начал от нее отходить.

"Возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "Курс-НА" на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы, после чего ЦУП дал команду на увод корабля от станции", — сказал представитель ЦУПа.

Отмечается, что вторая попытка стыковки "Союза" с МКС состоится не раньше понедельника, 26 августа.

Робот "Федор" ФАН

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 22 августа с космодрома Байконур в Казахстане стартовал космический корабль "Союз МС-14" с российским роботом Федором на борту.

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