Человек, привыкший черпать информацию о мире из нескольких источников, причем, старающийся эти источники проверять на лживость, при столкновении с россиянином, чей мозг заполнен продуктами жизнедеятельности телевизора, впадает в ступор и полную беспомощность. Именно это произошло, когда в программу "60 минут" от 9.01.2019 был приглашен по удаленной связи из США бывший американский посол в Украине Джон Хербст.

Возникший на экране в студии американский дипломат пытался объяснить россиянам, насколько отвратительно выглядит бесконечное вранье их властей и телевизора о том, что на территории Донецка нет российских военных, а в боях под Дебальцево и Иловайском летом 2014 года регулярную армию Украины разгромили "трактористы, вооруженные старым оружием". Обитатели студии "60 минут" при этих словах возмущенно загудели, а ведущий Попов тут же скомандовал выключить американцу звук и заявил, что сам лично был летом 2014 года под Дебальцево и никаких российских военных не видел. Когда Херсту на минутку снова включили звук, американский дипломат произнес: "это просто чушь, и стыдно вам! Вы не соблюдаете их границы!", после чего ему снова выключили звук, а Скабеева глумливо попрощалась с беззвучно открывающим рот американцем: "Риторика агрессивная, а уничтожить Россию не получилось! Спасибо!", - пишет Игорь Яковенко для Блога. - Когда и при каких обстоятельствах американский дипломат Джон Хербст вынашивал планы уничтожения России, Скабеева не уточнила, но поскольку Хербст не успел ничего ответить, телезрители должны были убедиться, что стали свидетелями очередной виктории России и Скабеевой над злобной Америкой.

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Главной темой этого выпуска "60 минут", как, впрочем, и большинства политических программ в начавшемся году, была Украина. Человек, живущий в России и получающий информацию о мире главным образом из телевизора, убежден, что вся территория Украины сейчас охвачена пламенем фашистских факельных шествий и горящих покрышек, а за любое слово, произнесенное на русском языке, в этой стране могут в лучшем случае избить, а в худшем убить. Для поддержания и укрепления этой картины мира в головах соотечественников Скабеева с Поповым практически весь час пока шла программа показывали на экране в студии какое-то факельное шествие, а Скабеева скорбно заявила, что украинцы больше не отмечают Новый год, поскольку их в этот день заставляют праздновать день рождения Степана Бандеры.

Когда надо напугать россиян Украиной, зовут на помощь Ирину Фарион.

Вот и в этой программе зрителям показали Ирину Дмитриевну, которая объяснила, как надо поступать с теми гражданами Украины, которые говорят на русском языке. "Ничего не собираемся им объяснять, просто снимаем туфли и даем по лицу", - сообщила Ирина Фарион. "Зачем вы ее пиарите? Эту девочку в Украине никто не знает!" - возмутился украинский эксперт Александр Охрименко, но его никто не слушал, а аудитория "России 1" получила очередную инъекцию украинофобии. О том, что Ирина Фарион вот уже пять лет никого, кроме себя в Украине не представляет, поскольку на парламентских выборах 2014 года заняла в своем округе третье место и не преодолела пятипроцентный барьер, зрителям "60 минут" не сообщили.

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Помимо отсутствия Нового года и наличия Ирины Фарион граждан Украины постигло еще множество разных бед. "Украинские женщины никогда не увидят российских мужчин!" - трагически воскликнула Скабеева по поводу решения погранслужбы Украины запретить въезд гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Скабеева явно попыталась поставить себя на место украинских женщин и представила, как ей было бы тяжело, если бы ей запретили видеть российских мужчин. А поскольку многие, если не большинство женщин на планете никогда в жизни не встречали ни одного российского мужчины, то, по мнению Скабеевой все они глубоко несчастны.

Еще об одной украинской беде поведал Владимир Олейник, бывший украинский парламентарий, с 2014 года живущий в Москве в связи с уголовным преследованием в Украине. Этой бедой по мнению Олейника является президент Порошенко, который по данным Олейника "антисемит, русофоб, венгрофоб и украинофоб". "Эти негодяи", - возмущался Олейник, видимо имея в виду Порошенко и его окружение, - "предлагают нам читать не Новый завет, а Ветхий: око за око – зуб за зуб". Когда, и при каких обстоятельствах антисемит Порошенко сделал Олейнику столь гнусное предложение, беглый украинский политик не уточнил, но зрители "России 1" еще раз убедились, что от этого Порошенко можно ждать любой неприятности.

Либерал Борис Надеждин, которого всегда приглашают для того чтобы продемонстрировать россиянам предательскую сущность российского либерализма, решил на этот раз вступиться за Украину и попытался развеять миф о том, что вся украинская политика управляется из-за океана. "Президента Украины выбирает украинский народ!" - заявил либерал Надеждин и, кажется, сам немного испугался собственной смелости. "Какой украинский народ может выбрать президентом Порошенко при рейтинге 6 процентов?" - дал отпор предательской вылазке либерала Надеждина ведущий Попов. Евгений Попов в силу своего нежного возраста, видимо, не помнит, как в 1996 году Борис Ельцин стал президентом, имея на старте рейтинг как раз 6 процентов. А, кроме того, воображение ведущего "России 1" не позволяет ему представить себе ситуацию, при которой действующий президент может проиграть выборы. И то, что в Украине это происходит регулярно, сознание Евгения Попова, изуродованное жизнью в российском телевизоре, отбрасывает как факт несущественный и Попов продолжает убеждать себя и зрителей, что никакой народ никого и никогда не выбирает.

Та галлюцинация, в которой живут обитатели российского телевизора, создает весьма устойчивые, практически неизменяемые представления о мире. Европа – разваливается и гибнет от бездуховности. Англичанка – гадит. США хотят править миром, но Путин им не позволяет, поэтому американцы хотят уничтожить Россию. С Украиной тоже все просто и понятно: нацисты и бандеровцы оккупировали добрых, но доверчивых наших братьев. А еще в Украине постоянный голод и холод. Ничего не производится, и Украина живет только за счет того, что "ворует российский газ". Когда обитатель российского телевизора сталкивается с фактами о жизни реальной Украины, он впадает в ступор. Именно это случилось в студии "60 минут", когда украинский эксперт Александр Охрименко стал приводить реальные цифры об экономике Украины. Надо было видеть лица Попова и Скабеевой, когда Охрименко сообщил, что за первое полугодие украинских экспорт IT-услуг вырос на 29 процентов и превысил $1,5 миллиарда.

"Что это за услуги и кому вы их продаете?" - недоверчиво спросил Попов. – "Создаем программные продукты, а продаем по всему миру, в том числе в США", - спокойно ответил Охрименко. И этот спокойный ответ разрушил галлюцинацию, созданную телевизором. Это длилось всего пару секунд, потом галлюцинация была восстановлена. Но стало отчетливо видно, что все эти галлюцинации путинизма мгновенно исчезнут при малейшем дуновении свежего ветра, как это случилось с галлюцинацией коммунизма в прошлом веке, когда Михаил Горбачев слегка приоткрыл форточку.

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